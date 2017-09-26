По словам источника, вопросы появились к артистам, которые играли в спектаклях «Седьмой студии»

Актеров «Гоголь-центра» вызвали в Следственный комитет Андрей Гордеев / Ведомости

Актеров «Гоголь-центра» вызвали в Следственный комитет, сообщил поэт Игорь Иртеньев.

«Позвонила моя дочь Яна и сообщила, что всех актеров "Гоголь-центра", в том числе и ее, вызвали в Следственный комитет. Там они сейчас, судя по всему, и находятся», - написал Иртеньев в Facebook.

Актриса Яна Иртеньева играла роли в постановках «Братья» и «Обыкновенная история» в «Гоголь-центре».

Сотрудник театра подтвердил «Ведомостям», что актеров «Гоголь-центра» вызвали в Следственный комитет. Однако, по его словам, речь идет только об артистах, которые играли в спектаклях «Седьмой студии». Сколько это человек, он оценить затруднился.

«Ведомостям» не удалось дозвониться до пресс-секретаря театра, ее телефон был отключен.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также в розыск объявлена Екатерина Воронова, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, как заявляло следствие, должен был быть запущен в рамках «Платформы».

По версии следствия, в 2011 г. Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Минкультуры России выделило на этот проект в 2011–2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для работы по проекту режиссер создал АНО «Седьмая студия», куда пригласил на работу своих знакомых. Как считают в СКР, по указаниям Серебренникова фигуранты дела составляли завышенные сметы по проекту «Платформа», на них просили финансирование у Минкультуры, а затем отчитывались, что деньги расходовались полностью, хотя на самом деле переводили их на счета подконтрольных фирм и уже затем делили и тратили по собственному усмотрению. По подсчетам следствия, режиссер способствовал хищению из бюджета не менее 68 млн руб.

Фигуранты дела Малобродский и Масляева находятся под арестом, Итин и Серебренников - под домашним арестом. Никто из обвиняемых, кроме Масляевой, не признает вину. Масляева заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

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