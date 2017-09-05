Путин прокомментировал дело Кирилла Серебренникова

Путин не увидел в деле режиссера Кирилла Серебренникова цензуры Михаил Климентьев / пресс-служба президента /ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что в деле режиссера Кирилла Серебренникова нет цензуры.

В сфере культуры правоохранительные органы «постоянно осуществляют дела по хищению госсредств», а Серебренников получал госбюджеты, отметил президент на пресс-конференции в Сямэне по итогам саммита БРИКС. Так что никакой цензуры или давления тут нет, подчеркнул Путин: хотели бы ограничить – не давали бы государственных денег.

Вопрос со стороны следствия только в расходовании бюджетных средств, добавил президент, и деньги немаленькие: финансирование по линии правительства - около 300 млн руб., а по линии правительства Москвы - около 700 млн руб. за два-три года.

Путин подчеркнул, что домашний арест Серебренникова не означает, что он в чем-то виноват. Он отметил, что «к Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег» (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Путина, к творчеству Серебренникова можно относиться по-разному, но «если власть финансирует – значит, она относится как минимум нейтрально и дает возможность художнику творить, работать».

Отвечая на вопрос, почему у следствия возникли вопросы к Серебренникову, а, например, к Никите Михалкову, также получающему госсредства, нет, Путин заявил, что при нарушении законодательства деятели культуры будут привлекаться к ответственности. Он добавил, что у контролирующих органов нет претензий к Михалкову.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа».

По мнению следствия, Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию которого в 2011–2014 гг. Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта режиссером было создано АНО «Седьмая студия», сотрудники которого завышали смету мероприятий и представляли в Минкульт отчеты о потраченных в полном объеме средствах.

Под видом оплаты данных договоров поступающие от министерства денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета их контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, уверяет следствие. Таким образом было похищено не менее 68 млн руб., но не исключено, что сумма может еще вырасти.

Ранее о том, что в деле Серебренникова нет цензуры, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но позиция властей как минимум не убеждает некоторых деятелей искусства. Так, драматург и режиссер Иван Вырыпаев в конце августа написал в открытом письме, что поддержка Серебренникова многими деятелями культуры и обращения к президенту России становятся «трагикомичным явлением». Нужно признаться себе, что «арест Кирилла Серебренникова снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией», написал Вырыпаев. «Первое, что мы, деятели культуры, интеллигенция, прогрессивные люди России можем сделать, – это перестать поддерживать эту власть. Не нужно получать все эти государственные награды и публично при камерах пожимать руку Владимиру Путину», – говорится в письме.