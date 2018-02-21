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Керлингист Крушельницкий должен будет отдать медаль Олимпиады-2018

Российскому керлингисту Александру Крушельницкому надо будет отдать бронзовую медаль Олимпиады-2018. Об этом заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».

В его пробе обнаружили запрещенное вещество, напомнила она: «Мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба – мельдоний». Если был бы суд, то в любом случае приняли бы решение забрать медаль, добавила она. Решение о дисквалификации должна принять Всемирная федерация керлинга, отметила Паринова. По ее словам, Крушельницкий вместе с ФКР и командой будут разбираться, «чтобы очистить доброе имя».

Ранее сегодня Крушельницкий отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщал ТАСС со ссылкой на заявление спортсмена. По его словам, это бессмысленно и бесполезно. «Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов», - отметил керлингист. Однако он подчеркнул не в первый раз, что никогда не употреблял допинг.

Крушельницкий выиграл вместе с Анастасией Брызгаловой бронзовую медаль в дабл-миксте. Это была первая медаль российских спортсменов в керлинге на Олимпиаде-2018. Позднее в двух пробах Крушельницкого нашли мельдоний. ФКР считает, что кто-то мог добавить запрещенное вещество в пищу спортсмена.