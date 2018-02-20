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Федерация керлинга России запросит записи видеокамер в олимпийской деревне

Федерация керлинга России (ФКР) попросит записи с камер видеонаблюдения в олимпийской деревне, а также из гостиниц в Японии, где жили спортсмены во время сборов перед Олимпиадой-2018. Об этом говорится в сообщении ФКР. В частности, запросы будут направлены в Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Олимпиады-2018, гостиницу и во Всемирную федерацию керлинга.

Это связано с тем, что вторая допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной. В его анализах нашли мельдоний.

ФКР создала спецкомиссию для расследования этого дела, а также уже направила заявление в Следственный комитет. Федерация считает, что кто-то мог добавить запрещенное вещество в пищу спортсмена. Из его 11 допинг-проб – 10 чистых, лишь последняя имеет положительный результат, говорится в сообщении. «Очевидно, что кто-то подсыпал, подлил ему мельдоний», - говорил ранее президент Федерации Дмитрий Свищев.

Сам Крушельницкий извинился перед делегацией, командой и болельщиками за то, что не смог оградить себя «от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись». Его обращение опубликовано на сайте ФКР. Он также выразил сожаление, что «историческая победа» российского керлинга стала предметом скандала, что наносит вред спорту. Крушельницкий подчеркивает, что никогда не употреблял запрещенных препаратов. Это огромный удар по репутации и карьере, считает керлингист. Только «напрочь лишенный здравого смысла человек» может использовать любого рода допинг перед Олимпиадой, где тестирование на самом высоком уровне, говорится в его сообщении.

Кроме того, ФКР обратилась в Федеральное медико-биологическое агентства (ФМБА) и попросила объяснить особенности мельдония, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Свищева. Федерацию интересует, может ли препарат сохраняться в организме в течение двух лет, проявляется ли он в стрессовых ситуациях или при употреблении определенной еды и напитков.

Крушельницкий выиграл вместе с Анастасией Брызгаловой бронзовую медаль в дабл-миксте. Это была первая медаль российских спортсменов в керлинге на Олимпиаде-2018.

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