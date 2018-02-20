Вторая допинг-проба российского керлингиста дала положительный результат

Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о неприменяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека Владимир Песня / РИА Новости

Допинг-проба Б российского керлингиста, бронзового призера Олимпийских игр в Пхенчхане Александра Крушельницкого дала положительный результат, сообщил Олимпийский комитет России (ОКР).

По данным комитета, 19 февраля состоялось вскрытие и анализ второй пробы спортсмена, в ней обнаружили запрещенный препарат – мельдоний. ОКР отмечает, что эффект от употребления мельдония достигается только при регулярном его употреблении, а метаболиты фиксируются в организме человека около девяти месяцев с момента окончания приема препарата.

Обнаруженная в пробе Крушельницкого концентрация мельдония «говорит о неприменяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека», уточнили в ОКР. Комитет выразил искреннее сожаление по поводу произошедшего.

Там также напомнили, что проба, взятая 22 января - до начала Игр, была отрицательной, как и все предыдущие. Таким образом, факт осознанного или системного употребления мельдония не подтверждается, уверен ОКР.

Олимпийский комитет инициирует расследование произошедшего, в том числе в рамках уголовного законодательства России: «Мы полностью разделяем и поддерживаем позицию МОК и WADA с точки зрения применения принципа нулевой терпимости по отношению к допингу и принимаем все необходимые меры для того, чтобы виновные лица несли за это максимальную ответственность».

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет сообщил, что заподозрил в нарушении антидопинговых правил российского спортсмена. Его имя не раскрывалось. Позже антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердило, что открыло дело в отношении россиянина Александра Крушельницкого.

МОК отмечал, что если проба Б россиянина будет отрицательной, то не исключено, что могла быть допущена ошибка. Тренер спортсмена говорил, что ему ничего не известно о подозрениях МОКа, а сам спортсмен заявил, что ничего не знает о следах мельдония в его пробе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил дождаться результатов вскрытия пробы Б Крушельницкого и «какого-то расследования», которое должно быть в данном случае. Он отмечал, что МОК ведет себя достаточно корректно.

Крушельницкий завоевал вместе с Анастасией Брызгаловой бронзовую медаль в дабл-миксте. Это первая российская медаль в керлинге на Олимпиаде-2018.

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