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Коммунальщики в Самаре призвали принимать душ вдвоем из-за наплыва болельщиков

Из-за жары в Самаре увеличилось потребление холодной воды, сообщают «Самарские коммунальные системы». Свой вклад в увеличение водоразбора вносят и тысячи приехавших в город болельщиков чемпионата мира по футболу.

По данным компании, в последние сутки в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% больше воды, чем в обычные дни. В некоторых районах города в часы наибольшей нагрузки давление воды падает, указывают коммунальщики.

«Экономьте воду – принимайте душ вдвоем», – рекомендовали в компании. В отделе по связям с общественностью «Российских коммунальных систем» РБК отметили, что подобное обращение к местным жителям было шуткой. Благодаря соответствующей подаче информации горожане обратили внимание на призыв экономить воду, пояснили в компании. Там обращают внимание, что из-за жары и многочисленных гостей мундиаля потребление воды продолжает увеличиваться.

В Самаре прошли матчи Коста-Рика – Бразилия, Дания – Австралия, Россия – Уругвай, Сенегал – Колумбия, Бразилия – Мексика, 7 июля в городе состоится игра сборных Англии и Швеции.

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