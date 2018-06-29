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FIFA назвала среднюю посещаемость матчей чемпионата мира по футболу в России

Средняя посещаемость матчей группового этапа чемпионата мира по футболу в России – 45 394 человека, объявила FIFA. Это 11-й результат в истории чемпионатов мира, проходящих с 1930 г. (всего состоялся 21 чемпионат, включая нынешний в России). По средней посещаемости Россия обходит, например, чемпионат мира 1998 г. во Франции (средняя посещаемость – 43 517 человек) и чемпионат мира 2002 г. в Японии и Корее (42 269). Абсолютным рекордсменом по средней посещаемости является ЧМ-1994 в США – 68 991 человек в среднем за игру.

В России 48 матчей группового этапа совокупно посетили 2 178 894 человека. С началом матчей плей-офф средняя посещаемость будет расти, так как эти матчи будут проходить на самых крупных российских стадионах.

Средняя результативность матчей группового этапа ЧМ-2018 – 2,54 гола за игру. Это меньше, чем на предыдущем ЧМ в Бразилии (2,7 гола), но больше, чем на всех других чемпионатах мира, проходивших в этом веке. Самый результативный ЧМ в истории прошел в Швейцарии в 1954 г.: в среднем там забивалось 5,4 гола за игру.