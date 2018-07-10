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«Реал» сообщил о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус»

Португальский футболист Криштиану Роналду перешел в итальянский клуб «Ювентус». Об этом говорится в сообщении испанского «Реала», в котором до недавнего времени играл Роналду.

«Сегодня «Реал» хочет выразить свою благодарность игроку, который оказался лучшим в мире», – говорится в сообщении: «Реал» навсегда останется твоим домом». Помимо завоеванных титулов, достигнутых трофеев и триумфов, Роналду стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и самосовершенствования, отмечается там же. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 451 голом в 438 играх, отмечает «Реал».

Роналду играл в «Реале» почти 10 лет. Сообщения о том, что он может покинуть клуб, появились весной. Сумма трансфера неизвестна. Она может достигать 100 млн евро, а зарплата Роналду – 30 млн евро в год, писала ранее испанская газета Marca.

Криштиану Роналду - трехкратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы 2016 г., многократный победитель чемпионатов Англии и Испании. На чемпионате мира в России Роналду забил четыре гола, но сборная Португалии завершила выступление в 1/8 финала.

В рейтинге самых богатых спортсменов мира по версии Forbes 33-летний Роналду занимает третье место. Издание оценивает его состояние в $108 млн.

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