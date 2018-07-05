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Акции «Ювентуса» подорожали на сообщениях о трансфере Роналду

Котировки акций итальянского футбольного клуба «Ювентус» выросли почти на 6%, обновив максимумы за 4 месяца, на сообщениях о том, что клуб договорился с мадридским «Реалом» о трансфере Криштиану Роналду, пишет «Интерфакс».

По информации испанской газеты Marca, сумма трансфера 33-летнего звездного нападающего составит около 100 млн евро, а его зарплата - 30 млн евро в год. Британская The Independent называет ту же сумму трансфера, но напоминает, что Роналду требовал зарплаты 60 млн евро в год. «Даже с учетом возможного спонсорства Fiat удовлетворить запросы Роналду будет сложно», - пишет газета. Сумма в 30 млн евро вдвое выше текущей максимальной зарплаты игрока в «Ювентусе» и составляет почти четверть суммарной зарплаты целого состава команды.

По сообщениям СМИ, Роналду принял решение покинуть «Реал», где играет почти 10 лет, еще в январе из-за ухудшившихся отношений с руководством клуба. По информации AS, нападающий обиделся, узнав, что команда готова его отпустить за 100 млн евро, хотя в контракте прописана сумма выкупа в 1 млрд евро. В 2009 г. трансфер Роналду из Manchester United в «Реал» стал самым дорогим на тот момент в мировом футболе – 94 млн евро.

Многие эксперты отмечают, что Роналду близок к закату карьеры и сумма трансфера может быть завышенной. Однако звездный статус игрока и его умение забивать решающие голы должно пригодиться «Ювентусу» в попытках завоевать европейский трофей.

Криштиану Роналду - трехкратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы 2016 г., многократный победитель чемпионатов Англии и Испании.

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