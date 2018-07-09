Facebook может запустить реалити-шоу со звездой футбола Криштиану Роналду

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Криштиану Роналду – самый популярный спортсмен на Facebook Jonathan NACKSTRAND / AFP

Facebook обсуждает запуск большого видеопроекта с португальским футболистом Криштиану Роналду, пишет американский Variety со ссылкой на источники. Это может быть реалити-шоу из 13 эпизодов. Источники Variety разошлись по тому, насколько проект готов к запуску: один говорит, что финальные договоренности будут подписаны в ближайшее время, другой, напротив, утверждает, что переговоры только начались. Роналду может получить $10 млн за участие в проекте, пишет журнал. Facebook это не комментирует, представитель Роналду не ответил на запрос Variety.

Роналду – капитан сборной Португалии и, по оценке национальной футбольной ассоциации, лучший португальский футболист в истории. Он играет за испанский «Реал Мадрид». До 2013 г. был самым дорогим спортсменом в истории футбола – в 2009 г. «Реал Мадрид» заплатил за его трансфер из британского «Манчестер Юнайтед» 80 млн фунтов стерлингов. По оценке Forbes, Роналду сейчас третий по доходам спортсмен в мире после теннисиста Роджера Федерера и баскетболиста ЛеБрона Джеймса, в 2017 г. футболист заработал $108 млн, $47 млн из которых – на спонсорстве и рекламе.