Facebook может запустить реалити-шоу со звездой футбола Криштиану Роналду
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Facebook обсуждает запуск большого видеопроекта с португальским футболистом Криштиану Роналду, пишет американский Variety со ссылкой на источники. Это может быть реалити-шоу из 13 эпизодов. Источники Variety разошлись по тому, насколько проект готов к запуску: один говорит, что финальные договоренности будут подписаны в ближайшее время, другой, напротив, утверждает, что переговоры только начались. Роналду может получить $10 млн за участие в проекте, пишет журнал. Facebook это не комментирует, представитель Роналду не ответил на запрос Variety.
Роналду – капитан сборной Португалии и, по оценке национальной футбольной ассоциации, лучший португальский футболист в истории. Он играет за испанский «Реал Мадрид». До 2013 г. был самым дорогим спортсменом в истории футбола – в 2009 г. «Реал Мадрид» заплатил за его трансфер из британского «Манчестер Юнайтед» 80 млн фунтов стерлингов. По оценке Forbes, Роналду сейчас третий по доходам спортсмен в мире после теннисиста Роджера Федерера и баскетболиста ЛеБрона Джеймса, в 2017 г. футболист заработал $108 млн, $47 млн из которых – на спонсорстве и рекламе.
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