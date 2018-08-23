«Зарядье» вошло в список лучших мест мира по версии Time

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Московский парк «Зарядье» вошел в рейтинг лучших мест мира, который составил журнал Time. Он опубликован на сайте издания.
«Зарядье» стало первым крупным общественным парком в Москве за последние 50 лет, отмечает Time. В нем есть концертный зал, ледяная пещера и мост над Москвой-рекой, напоминает издание. С момента открытия парк посетили почти 10 млн человек.
«Зарядье» открыли в сентябре 2017 г. Этот парк находится напротив Кремля на месте снесенной гостиницы «Россия». На строительство «Зарядья» потратили как минимум 14 млрд руб.
Для составления рейтинга Time опросил своих редакторов, корреспондентов, а также десятки экспертов. Потом выбранные места оценивали по нескольким показателям, например оригинальность и качество. Всего в рейтинг вошло 100 мест из 48 стран. В список также попали роща Марипоса в национальном парке Йосемити, дом Висенс в Барселоне, сауна Löyly в Хельсинки и многое другое.
Как в «Зарядье» прошел показ модного дома семьи Кадыровых
Евгений Разумный / Ведомости
Колллекция одежды дочери главы Чечни Айшат Кадыровой стала единственной, показанной на Mercedes-Benz Fashion Week в парке «Зарядье», остальные показы проходили по традиции в «Манеже», Музеях моды и Москвы, в театре «Модерн»
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Евгений Разумный / Ведомости
Айшат Кадырова (на фото) управляет модным домом Firdaws, основанным супругой главы Чечни Меди, с 2016 г.
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Евгений Разумный / Ведомости
Показ состоялся в медиацентре парка
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Еще за несколько дней судьба показа была неопределенной – его переносили в концертный зал «Барвиха Luxury Village» (об этом писал ТАСС). Дата также несколько раз пересматривалась
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Евгений Разумный / Ведомости
Это закрытый смотр, говорится на сайте Mercedes-Benz Fashion Week. Билеты на него достать невозможно, вход только по приглашениям (на фото: модельер Вячеслав Зайцев)
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Евгений Разумный / Ведомости
Firdaws не будет оплачивать аренду площадки, так как фестиваль значится в плане бесплатных мероприятий, согласованных департаментом культуры Москвы, говорил ранее источник The Bell
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Евгений Разумный / Ведомости
Предыдущий показ Firdaws проходил в Грозном. Сотрудник одного из московских event-агентств оценил расходы на него приблизительно в 10-15 млн руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia стартовала в выходные в «Манеже»
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Евгений Разумный / Ведомости
Свои коллекции сезона весна-лето 2018 года показывают более 80 дизайнеров из России, Грузии, Казахстана и других стран
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Евгений Разумный / Ведомости
Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит с 21 по 26 октября
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Американский актер Стивен Сигал зарегистрировал ИП в инспекции ФНС в подмосковном городе Электросталь. Об этом свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Документы на регистрацию были представлены 15 августа, зарегистрировано ИП было 20 августа.
В разделе о видах деятельности указаны профессиональная, научная, техническая деятельности, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность в области исполнительных искусств, в области спорта и зрелищно-развлекательная деятельность.
Стивен Сигал в 2016 г. получил гражданство России. В мае вместе с супругой он присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. В начале августа стало известно о назначении Сигала спецпредставителем на общественных началах. Он займется проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта, сообщал российский МИД. В его обязанности также будет входить сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.
Кто пришел на инаугурацию Путина
kremlin.ru
Президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации в Кремле. Второй слева - экс-канцлер Германии Герхард Шредер, справа - супруга премьера Светлана Медведева
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Евгений Разумный / Ведомости
Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург)
2/26
Сергей Бобылев/ТАСС
Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга – певица Валерия
3/26
Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ЦСР Алексей Кудрин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин
4/26
Евгений Разумный / Ведомости
Актер Стивен Сигал
5/26
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец Volga Group Геннадий Тимченко и президент «Норникеля» Владимир Потанин
6/26
Sergei Savostyanov / Sputnik
Глава Чечни Рамзан Кадыров
7/26
Евгений Разумный / Ведомости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
8/26
Сергей Савостьянов/ТАСС
Глава МЧС Владимир Пучков (в центре) и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин (справа) перед началом церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце
9/26
Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
10/26
Сергей Фадеичев/ТАСС
Ппрезидент Союза ММА России Федор Емельяненко и гендиректор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный (слева направо)
11/26
Евгений Разумный / Ведомости
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
12/26
Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутат Иосиф Кобзон
13/26
Евгений Разумный / Ведомости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре)
14/26
Евгений Разумный / Ведомости
Вице-премьер Ольга Голодец
15/26
Евгений Разумный / Ведомости
Вице-премьер Виталий Мутко и министр финансов Антон Силуанов
16/26
Максим Блинов / РИА Новости
Председатель ЦИК Элла Памфилова и режиссер Андрей Кончаловский
17/26
Евгений Разумный / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр экономического развития Максим Орешкин
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На заводах Nissan и Toyota в в Санкт-Петербурге обнаружена вспышка гепатита А. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Всего заболело 18 человек, отмечает служба. «Фонтанка» сообщила о «десятках зараженных». Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование.
Служба также закрыла пищеблоки заводов. Организатором питания на них является компания ООО «эМэФСи», чьи сотрудники не были привиты против гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции в соответствии с требованиями, отмечает Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор отправил материалы дел в суды для принятия решения об административном приостановлении деятельности ООО «эМэФСи» на заводах Nissan и Toyota. Служба также начала вакцинацию сотрудников предприятий.
Кореец Kia Rio стал самым продаваемым автомобилем 2017 г., подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За год россияне приобрели 96 689 Rio (рост к 2016 г. на 10,3%)
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
На втором месте оказалась Lada Granta, уступившая первенство корейским автопроизводителям в прошлом году. В 2017 г. было продано 93 686 Granta – почти на 7% больше, чем годом ранее
2/10
Андрей Гордеев / Ведомости
У Lada Vesta, продажи которой стартовали осенью 2015 г., третье место – в 2017 г. россияне приобрели 77 291 автомобиль (+40% к 2016 г.)
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи ближайшего конкурента моделей Rio и Vesta - Hyundai Solaris составили чуть более 68 600 штук – это на 24% меньше, чем в 2016 г.
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Топ-5 замыкает еще один Hyundai. В 2017 г. было продано 55 305 Creta, его производство началось в Петербурге в конце лета 2016 г.
5/10
Volkswagen
Продажи Volkswagen Polo составили почти 48 600 штук – на 2% больше по сравнению с предыдущим годом
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи Renault Duster в 2017 г. – 43 828 штук, по сравнению с предыдущим годом они незначительно снизились
7/10
Евгений Разумный / Ведомости
Lada Largus вышла на восьмое место после десятого в прошлом году – в 2017 г. было продано 33 601 автомобиль. Рост к 2016 г. – 14,5%
8/10
Максим Стулов / Ведомости
Продажи Lada Xray начались в феврале 2016 г. За год было продано 33 319 Xray
9/10
Евгений Егоров / Ведомости
Toyota RAV 4 замыкает десятку лидеров, продажи этой модели составили немногим более 32 900 автомобилей (+7,6% к 2016 г.). Российский авторынок прервал в 2017 г. полосу неудач, но путь к полному восстановлению еще долог, констатировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, представляя результаты года
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Американская корпорация Procter & Gamble подала заявки на регистрацию аббревиатур LOL (Laughing Out Loud - «громко смеяться»), WTF (What the f***? - «Что за черт?»), NBD (No Big Deal - «не договорились») и FML (F*** my life - «будь я проклят») в качестве товарных знаков, передает CNBC.
Компания подала заявки в управление пo пaтeнтaм и тoвapным знaĸaм CШA. Procter & Gamble собирается использовать эти товарные знаки для жидкого мыла, средств для мытья посуды, чиcтящиx cpeдcтв для твepдыx пoвepxнocтeй и ocвeжитeлей вoздyxa. Компания также пoдaлa заявку нa регистрацию тoвapного знaĸа Ѕіmрlе аnd Ноmеmаdе в тex жe ĸaтeгopияx продукции.
LOL, WTF, NBD и FML используются при переписке в coцceтяx и мессенджерах, в основном они популярны среди молодежи, отмечает CNBC.
В сентябре акционер Procter & Gamble Нельсон Пельц заявил, что миллениалы (люди, родившиеся после 1981 г.) - важные потенциальные клиенты для компании. По его словам, молодые потребители не хотят, чтобы бренды одинаково «подходили всем», а хотят, чтобы у них возникала эмоциональная привязанность к продукции.
Procter & Gamble на момент публикации статьи не ответила на запрос CNBC о комментарии. Специализированное издание о рекламе Ad Age сообщило, что управление по патентам и товарным знакам США запросило разъяснения у компании относительно поданных заявок. Procter & Gamble должна предоставить их до января.
Самые дорогие бренды мира – 2018
Leon Neal/Getty Images
1. Google Стоимость бренда: 302,063 млрд долларов
1/10
David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images
2. Apple Стоимость бренда: 300,595 млрд долларов
2/10
Mark Makela/REUTERS
3. Amazon Стоимость бренда: 207,594 млрд долларов
3/10
Rick Wilking / REUTERS
4. Microsoft Стоимость бренда: 200,987 млрд долларов
4/10
Kim Kyung-Hoon/REUTERS
5. Tencent Стоимость бренда: 178,990 млрд долларов
5/10
David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images
6. Facebook Стоимость бренда: 162,106 млрд долларов
6/10
Максим Стулов / Ведомости
7. Visa Стоимость бренда: 145,611 млрд долларов
7/10
McDonald's/REUTERS
8. McDonald's Стоимость бренда: 126,044 млрд долларов
8/10
Chance Chan/REUTERS
9. Alibaba Стоимость бренда: 113,401 млрд долларов
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Cоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не подписали совместное заявление по итогам переговоров в Женеве, передает Reuters.
По словам Болтона, они не смогли подписать совместное заявление после встречи из-за вопроса вмешательства России в выборы США. Болтон отметил, что предупредил Патрушева о недопустимости вмешательства в промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут осенью.
«Я дал понять, что мы не допустим вмешательства в 2018 г., и мы были готовы предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить это», – заявил Болтон.
Итоговое заявление не было подписано из-за позиции США, заявил Патрушев. «Американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем», – объяснил он (цитата по «РИА Новости»). В свою очередь Россия предложила в ответ внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела стран, сказал Патрушев. По его словам, именно тогда американская сторона и отказалась подписывать заявление.
Встреча Патрушева и Болтона прошла в Женеве в четверг, 23 августа. Они должны были обсуждать международную повестку дня, а также перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности, сообщал «Интерфакс».
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
1/29
Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
2/29
Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
4/29
Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
6/29
Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
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Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
26/29
Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
27/29
Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
28/29
Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
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Volkswagen планирует до 2025 г. инвестировать 3,5 млрд евро ($4 млрд) в цифровизацию бизнеса. Об этом говорится на сайте концерна.
В частности, планируется создание облачной платформы для каршеринга. Автоконцерн также работает над созданием новой операционной системы vw.OS, которая с 2020 г. будет устанавливаться в электромобилях Volkswagen. В них будет заложена совершенно иная электронная архитектура, упрощающая функции автономного вождения, отметили в компании. Новая операционная система позволит автономно припарковать автомобиль с помощью карт высокой четкости и сенсоров, передающих информацию рулевому управлению. В результате автомобиль сможет самостоятельно припарковаться, как только установленная в нем камера обнаружит свободное парковочное место.
Новая электронная архитектура будет состоять из множества отдельных блоков управления, работающих на специализированном программном обеспечении. За работу интеллектуальной системы управления автомобилем будет отвечать несколько компьютеров с единым языком программирования. В будущем планируется создать единый центр программного обеспечения. Аппаратное обеспечение будет работать отдельно от программного обеспечения, что «закладывает основу для непрерывных обновлений», отметили в компании.
Volkswagen во II квартале 2019 г. собирается запустить в Берлине каршеринговый сервис We Share. Его парк будет насчитывать 2000 электромобилей. В будущем сервис выйдет на другие европейские рынки, а также начнет предоставлять услуги в некоторых американских и канадских городах.
«В будущем автомобили Volkswagen будут все чаще становиться цифровыми устройствами на колесах», - приводятся в сообщении слова члена правления Volkswagen, ответственного за продажи и маркетинг, Юргена Стакманна.
Volkswagen представил новый Touareg
Volkswagen
Volkswagen представил третье поколение внедорожника Touareg. Премьера прошла на специальном мероприятии в Пекине
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Volkswagen
Китай является основным рынком для VW. В 2017 г. компания продала в стране 3,2 млн машин, что почти треть продаж всего автоконцерна, получила долю более 13% китайского рынка. Гендиректор марки VW Герберт Дисс (на фото) пообещал китайским клиентам «оправдать их доверие»
2/20
Volkswagen
Компания собирается вывести на китайский рынок 12 моделей SUV (кроссоверов и внедорожников) к 2020 г., ближайшей премьерой среди них будет компактный кроссовер T-Cross. Через два года также начнется серийное производство кроссовера c электроприводом I.D. Crozz
3/20
Volkswagen
Новый Touareg стал на 82 мм длиннее (4878 мм) и на 43 мм шире (1984 мм) и на 7 мм ниже (1702 мм) предшественника. Колесная база выросла всего на 1 мм (2894 мм)
4/20
Volkswagen
Touareg построен на платформе MLB Evo с продольным расположением двигателя, на которой ранее выпущены Porsche Cayenne, Audi Q7, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus
5/20
Volkswagen
Кузов на 48% состоит из алюминия и стал легче на 106 кг
6/20
Volkswagen
Для российского рынка модель будет доступна с тремя вариантами двигателей: 2 л бензиновым 4-цилиндровым TSI мощностью 249 л. с., 3 л бензиновым V6 (340 л. с.) и 3 л дизельным V6 (249 л. с.)
7/20
Volkswagen
Для европейского рынка будут два варианта дизеля V6 — 228 и 281 л. с., а также турбодизель V8 (416 л. с.). Для китайского рынка готовится подзаряжаемый гибрид (plug-in hybrid) мощностью 362 л. с., который позднее может появиться на других рынках
8/20
Volkswagen
Компания не дает информации о технологии и вариантах полного привода, указывая, что в модели применено «активное управление полным приводом для повышения маневренности автомобиля». По данным «Авторевю», Touareg при смене поколений потеряет прежние внедорожные качества - трансмиссиию с механическим центральным дифференциалом, демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала. Полный привод теперь будет аналогичен Porsche Cayenne - с многодисковой муфтой для распределения тяги по осям. Volkswagen отказался от сложной трансмиссии из-за низкого спроса на off-road-версии (2-3% глобальных продаж)
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Volkswagen
Пневмоподвеска будет регулироваться на два «внедорожных» режима: +70 и +25 мм, в спортивный: -15 мм и в погрузочный (-40 мм, для задней оси). Может устанавливаться система активной компенсации кренов с электромеханическом приводом стабилизаторов поперечной устойчивости
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Volkswagen
Кроссовер будет оснащаться системой активного круиз-контроля с удержанием в полосе движения до скорости 60 км/ч и помощником для пересечения перекрестков
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Volkswagen
Марка Volkswagen впервые использует цифровую приборную панель (Innovision Cockpit). В Touareg вместо щитка приборов может устанавливаться 12-дюймовый дисплей, а по центру передней панели - 15-дюймовый тачскрин для управления мультимедийной системой и второстепенными функциями машины, который полностью заменяет традиционные органы управления - кнопки и переключатели
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Volkswagen
Виртуальная приборная панель и центральный дисплей визуально образуют единый блок управления и ориентированы на водителя. Базовые версии будут оснащаться аналоговыми приборами, небольшим центральным дисплеем и блоком климат-контроля с обычными кнопками
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Volkswagen
Многие функции настроек и управления продублированы кнопками на рулевом колесе
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Volkswagen
Для водителя предусмотрен дополнительный проекционный дисплей на лобовое стекло
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Volkswagen
В модели может устанавливаться система помощи водителю при движении в темное время суток (Night Vision), которая регистрирует инфракрасное излучение от людей и животных с помощью тепловизора
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Volkswagen
Размер багажного отделения вырос с 697 до 810 л (со сложенными задними сиденьями). Шторки багажника сдвигаются электроприводом
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Volkswagen
В салоне может устанавливаться контурная подсветка с несколькими цветами, атрибут автомобилей премиум-класса
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Volkswagen
Основными рынками для нового Touareg станут Китай, Европа и Россия. В США вместо него будет продаваться укороченная 5-местная версия Atlas (Teramont для рынков Китая и России)
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Volkswagen
Ожидается, что продажи Volkswagen Touareg третьего поколения начнутся летом 2018 года
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Президент США Дональд Трамп считает, что в случае его отрешения от должности американский рынок ждет крах. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я не знаю, как вы можете объявить импичмент тому, кто проделал отличную работу, – сказал Трамп. – Если бы меня отрешили от должности, я полагаю, рынок бы рухнул и все стали очень бедными». В числе своих достижений американский лидер назвал налоговую реформу, предусматривающую снижение ставок.
Обсуждение темы импичмента возникло в американских СМИ в связи с показаниями бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Юрист рассказал в суде под присягой о том, что по поручению своего шефа заплатил двум женщинам за молчание во время президентской кампании: они не должны были рассказывать об интимной связи с «кандидатом на федеральный пост». В частности, о том, что действия Коэна могут стать основанием для импичмента президента, писала The Wall Street Journal со ссылкой на профессора права Калифорнийского университета в Ирвине Рика Хасена.
Трамп, комментируя заявления Коэна, написал на своей странице в Twitter, что его бывший юрист признал себя виновным по двум эпизодам нарушения финансирования кампании, которые не являются преступлением. Ранее он также подчеркивал, что не знал о том, что его юрист заплатил женщинам.
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Власти Москвы разрешили КПРФ провести митинг против изменения пенсионного законодательства 2 сентября, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова. Митинг будет проходить на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, уточнил Черников.
Ранее КПРФ подала заявку на проведение митинга и шествия с 11 до 15 часов. Заявленная численность участников – 15 000 человек, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента безопасности Москвы.
На сбор участников члены партии просили отвести час. Однако столичные власти посчитали, что на сбор достаточно 15 минут. Разрешенное время проведения акции - с 12 до 14 часов, уточняет ТАСС.
Черников также отметил, что заявки на проведение 9 сентября митинга против пенсионной реформы от председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина и руководителя московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина пока не поступали. Согласно закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», уведомление организаторы должны подать не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия.
Навальный 7 августа объявил о проведении всероссийской акции протеста. Он планировал провести ее в единый день голосования 9 сентября, когда в 22 российских регионах пройдут прямые выборы губернаторов. Его сторонники подадут заявки на проведение митинга в 46 городах, где открыты штабы политика, говорил Навальный. По его словам, будут охвачены и другие города. «Если нам незаконно откажут, мы будем выходить, потому что в Конституции закреплено право на мирные собрания», – заявлял политик.
Последний раз в Москве митинг против повышения пенсионного возраста и «налогового грабежа» проходил 29 июля. Акция протеста состоялась на проспекте Академика Сахарова. Ее организатором выступила Либертарианская партия России. Акция протеста была согласована с мэрией Москвы. По данным полиции, на мероприятие пришли 2500 человек. В акции протеста также участвовал Навальный. О предстоящем митинге он сообщал в соцсетях. «Единственная цель повышения пенсионного возраста – тупо заплатить пенсионерам меньше денег. Так ведь и декларируют: сейчас платим столько-то триллионов, а после "реформы" будем платить на триллион меньше. Куда пойдет "сэкономленный" триллион, вы и сами знаете. Поэтому приходите», – писал политик в своем Telegram-канале.
После митинга полицейские задержали четырех человек, передавали телеканал «Дождь» и «ОВД-инфо». Это основатель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, выступившие с речью во время акции, а также ведущий митинга Михаил Чичков и журналист издания Sota. Vision Иван Егоров. По какой причине они были задержаны, не сообщалось.
Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста
Максим Стулов / Ведомости
На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг «против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа». По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях, к 15.45 на территорию проведения митинга через рамки прошли 6100 участников. Полиция насчитала 2500 человек