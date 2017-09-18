Российскую флору для «Зарядья» закупили в Германии

На озеленение «Зарядья» ушло 470,5 млн руб., следует из сметы Максим Стулов / Ведомости

Все растения, которые посадили в парке «Зарядье», были закуплены в Германии. Это «Ведомости» узнали из сметы генподрядчика создания парка – АО «Мосинжпроект» (на 100% принадлежит Москве). В ФРГ вырастили в том числе березы, ели, сосны и даже растения, занесенные в Красную книгу России. На озеленение «Зарядья» – грунт, включая 200 семей дождевых червей, и растения, ушло 470,5 млн руб., следует из сметы. Закупаться в Германии пришлось, потому что у российских поставщиков не было в наличии такого количества дикорастущих растений – они пока не слишком популярны у отечественных ландшафтных дизайнеров, объяснил «Ведомостям» источник в мэрии.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что всего в парке было высажено более 1 млн однолетних и многолетних растений, 760 взрослых деревьев-крупномеров и свыше 7000 кустарников.

На конкурсе проектов для «Зарядья» в 2013 г. победил консорциум из американских архитектурных бюро Diller Scofidio + Renfro и Hargreaves Associates, а также российского Citymaker. Они предложили возвести в парке купол из стеклянных панелей и парящий мост, а также воссоздать в нем четыре климатические зоны, характерные для России: лес, тундру, степь и болота. Затем степи и болота решили заменить прибрежным лесом и прудами.

Парк для массового посещения открыли после Дня города, и уже через три дня начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин пожаловался «Комсомольской правде», что посетители вытоптали около 10 000 растений, кинули камень в стеклянную «кору», повредили световое окно Медиацентра и разбили напольные фонари. «К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова», – говорил он. По его утверждению, люди также выкапывали растения и выносили в сумках.

На следующий день после заявлений Сафиуллина руководитель пресс-службы парка Карина Горобец заявила, что сотрудники не видели, чтобы посетители вырывали и выносили какие-либо растения. «Это домыслы какие-то», – отметила она. В конце прошлой недели пресс-служба парка заявила, что берет паузу и пока ситуацию комментировать не будет: «Все усилия сотрудников «Зарядья» направлены на восстановление его ландшафта».

Очевидно, что очень многих растений в парке нет на своих местах, но за руку никаких воров не поймали и мнение о краже было всего лишь одним из предположений о происшедшем, объяснил «Ведомостям» чиновник мэрии Москвы. Пресловутого ягеля, который тоже якобы вытоптали посетители, вообще не было в парке, так как он не приживается в условиях Москвы, сказал представитель «Зарядья».

Как посетители разрушают «Зарядье»