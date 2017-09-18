Российскую флору для «Зарядья» закупили в Германии

На озеленение «Зарядья» ушло 470,5 млн руб., следует из сметы
Максим Стулов / Ведомости
Все растения, которые посадили в парке «Зарядье», были закуплены в Германии. Это «Ведомости» узнали из сметы генподрядчика создания парка – АО «Мосинжпроект» (на 100% принадлежит Москве). В ФРГ вырастили в том числе березы, ели, сосны и даже растения, занесенные в Красную книгу России. На озеленение «Зарядья» – грунт, включая 200 семей дождевых червей, и растения, ушло 470,5 млн руб., следует из сметы. Закупаться в Германии пришлось, потому что у российских поставщиков не было в наличии такого количества дикорастущих растений – они пока не слишком популярны у отечественных ландшафтных дизайнеров, объяснил «Ведомостям» источник в мэрии.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что всего в парке было высажено более 1 млн однолетних и многолетних растений, 760 взрослых деревьев-крупномеров и свыше 7000 кустарников.
На конкурсе проектов для «Зарядья» в 2013 г. победил консорциум из американских архитектурных бюро Diller Scofidio + Renfro и Hargreaves Associates, а также российского Citymaker. Они предложили возвести в парке купол из стеклянных панелей и парящий мост, а также воссоздать в нем четыре климатические зоны, характерные для России: лес, тундру, степь и болота. Затем степи и болота решили заменить прибрежным лесом и прудами.
Парк для массового посещения открыли после Дня города, и уже через три дня начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин пожаловался «Комсомольской правде», что посетители вытоптали около 10 000 растений, кинули камень в стеклянную «кору», повредили световое окно Медиацентра и разбили напольные фонари. «К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова», – говорил он. По его утверждению, люди также выкапывали растения и выносили в сумках.
На следующий день после заявлений Сафиуллина руководитель пресс-службы парка Карина Горобец заявила, что сотрудники не видели, чтобы посетители вырывали и выносили какие-либо растения. «Это домыслы какие-то», – отметила она. В конце прошлой недели пресс-служба парка заявила, что берет паузу и пока ситуацию комментировать не будет: «Все усилия сотрудников «Зарядья» направлены на восстановление его ландшафта».
Очевидно, что очень многих растений в парке нет на своих местах, но за руку никаких воров не поймали и мнение о краже было всего лишь одним из предположений о происшедшем, объяснил «Ведомостям» чиновник мэрии Москвы. Пресловутого ягеля, который тоже якобы вытоптали посетители, вообще не было в парке, так как он не приживается в условиях Москвы, сказал представитель «Зарядья».
Парк «Зарядье» открыли для посетителей в понедельник, и буквально через несколько часов стала появляться информация об ущербе, который гости ему наносят
1/25
Евгений Разумный / Ведомости
Теперь посетителей просят по громкой связи не разрушать новое место для отдыха. За гостями следят с помощью не только камер, но и полиции
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
В парке также поставили таблички с требованием не ходить по газонам
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
В крышу - стеклянную «кору» над филармонией - кто-то кинул камень, после чего один из прозрачных треугольников покрылся трещинами. То же самое произошло с Медиацентром — там треснуло световое окно
4/25
Евгений Разумный / Ведомости
Начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин рассказал «Комсомольской правде», что стеклянную «кору» и окно уже начали менять
5/25
Евгений Разумный / Ведомости
Как отметили в «Мосинжпроекте» (компания отвечала за строительство парка), стекла были спроектированы по специальной технологии и разного размера. Теперь каждый фрагмент нужно подгонять под размер конкретной ячейки купола
6/25
Евгений Разумный / Ведомости
В столичном Центре экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС), проверявшем качество строительства светопрозрачной конструкции, заявили, что, если на стекло бросить камень, то, конечно, появятся трещины. Поверхность «коры» состоит минимум из трех слоев, соединенных полимерной пленкой, поэтому осколки не разлетаются и не ранят людей
7/25
Евгений Разумный / Ведомости
Игорь Сафиуллин признался, что нагрузка на парк в первые дни работы в несколько раз превысила проектные расчеты
8/25
Евгений Разумный / Ведомости
В зоне северного ландшафта уничтожено практически 30% зеленого покрова
9/25
Евгений Разумный / Ведомости
«К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны», — пожаловался Сафиуллин
10/25
Евгений Разумный / Ведомости
По его словам, отдыхающие не только наступают на траву и редкие мхи, но и просто уносят часть ландшафта с собой
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
«Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят», - сказал Сафиуллин «Комсомольской правде»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
По данным парка, для замены украденных растений придется покупать около 10 000 новых
13/25
Евгений Разумный / Ведомости
«Зарядье» создано по принципам ландшафтного урбанизма: люди могут ходить где угодно, а растения растут свободно
14/25
Евгений Разумный / Ведомости
Посетителям разрешается сидеть на траве
15/25
Евгений Разумный / Ведомости
В парк уже привезли новые рулоны газона
16/25
Евгений Разумный / Ведомости
14 сентября в парке ввели ряд ограничений для сохранения ландшафта и архитектуры, сообщается на сайте мэра Москвы. Вход на территорию парка, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами
17/25
Евгений Разумный / Ведомости
С 18 сентября начнутся восстановительные работы. По понедельникам парк будет открываться для посетителей с 14.00 (остальные дни - с 10.00)
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Ограждения вокруг парка пока останутся, поскольку они сдерживают поток посетителей
19/25
Евгений Разумный / Ведомости
Предупреждение для особо изобретательных вандалов
20/25
Евгений Разумный / Ведомости
Для некоторых посетителей новые ограничения оказались неожиданными
21/25
Евгений Разумный / Ведомости
За порядком следят сотрудники полиции и Росгвардии
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Директор парка Павел Трехлеб призвал посетителей уважать чужой труд и относиться бережнее к природе
23/25
Евгений Разумный / Ведомости
«Огромная команда людей работала над тем, чтобы успеть открыть «Зарядье» ко Дню города. Люди трудились и днем и ночью, чтобы сделать такой подарок», - отметил он. Обидно видеть подобное отношение к объектам парка и зеленым насаждениям, сказал Трехлеб
24/25
Евгений Разумный / Ведомости
На строительство парка потрачено 14 млрд руб. Об этом говорил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин