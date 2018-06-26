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Около «Зарядья» построят комплекс элитных апартаментов

Компания MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко построит около парка «Зарядье» в центре Москвы комплекс элитных апартаментов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Апартаменты построят по адресу: Славянская площадь, 2/5/4, строение 5, отмечает издание. Согласно документам, владельцы и топ-менеджеры MR Group весной через ООО «Централ парк» получили 95% в ООО «ССР». Этой компании Мосгосстройнадзор в июне разрешил строительство в районе Китай-города комплекса апартаментов с подземной парковкой. Участком, где планируется строительство, владеет город, а ССР его арендует.

Издание указывает, что до сделки с владельцами MR Group учредителем компании выступал Никита Евстропов. Сейчас он владеет 5% ССР и занимает пост гендиректора АО «Международное сотрудничество и сервис металлургов «Интерметсервис». В декабре 2015 г. это АО заключило договор на аренду сроком до 2064 г. дома металлургов на Славянской площади. Это здание расположено по соседству с участком, где будут строиться апартаменты.

MR Group на запрос РБК не ответила, связаться с Евстроповым изданию не удалось.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценил стоимость участка в 300 млн руб., строительство – в 500 млн. Выручка от проекта может составить 1,3–1,8 млрд руб., полагает Сергунин. Директор департамента управления продажами жилых проектов Knight Frank Ольга Широкова добавила, что участок находится в премиальном районе в пешей доступности от Кремля и «Зарядья».

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