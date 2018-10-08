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Hyatt купит гостиничную сеть Two Roads Hospitality

Компания Hyatt объявила о подписании соглашения о приобретении Two Roads Hospitality, международной гостиничной сети, которая управляет 85 отелями под разными брендами в восьми странах. Two Roads Hospitality включает отели, курорты и резиденции. После завершения сделки, которая ожидается в конце этого года, Hyatt создаст специальное подразделение для настройки процесса работы двух брендов.

Базовая покупная стоимость покупки Two Roads Hospitality составит $480 млн. Но не исключена возможность того, что Hyatt дополнительно инвестирует до $120 млн., уточняется в официальном сообщении компании. Это будет зависеть от условий, согласованных в индивидуальном порядке по итогам сделки. Ожидается, что базовая покупная и условная цена в сумме будут отражать показатель EBITDA, приблизительно 12-13-кратный рост стабилизированной прибыли в 2021 г.

Сейчас в портфолио Hyatt (Hyatt Hotels Corporation) входит 14 гостиничных брендов. По состоянию на 30 июня 2018 г. компания управляет 750 отелями в 55 странах мира.