Hyatt купит гостиничную сеть Two Roads Hospitality

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Компания Hyatt объявила о подписании соглашения о приобретении Two Roads Hospitality, международной гостиничной сети, которая управляет 85 отелями под разными брендами в восьми странах. Two Roads Hospitality включает отели, курорты и резиденции. После завершения сделки, которая ожидается в конце этого года, Hyatt создаст специальное подразделение для настройки процесса работы двух брендов.
Базовая покупная стоимость покупки Two Roads Hospitality составит $480 млн. Но не исключена возможность того, что Hyatt дополнительно инвестирует до $120 млн., уточняется в официальном сообщении компании. Это будет зависеть от условий, согласованных в индивидуальном порядке по итогам сделки. Ожидается, что базовая покупная и условная цена в сумме будут отражать показатель EBITDA, приблизительно 12-13-кратный рост стабилизированной прибыли в 2021 г.
Сейчас в портфолио Hyatt (Hyatt Hotels Corporation) входит 14 гостиничных брендов. По состоянию на 30 июня 2018 г. компания управляет 750 отелями в 55 странах мира.
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Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы опубликовала список объектов самовольного строительства, подлежащих сносу. В перечень вошли 27 объектов, среди которых строения и помещения, арендуемые под рестораны быстрого питания и магазины. В сообщении отмечается, что по данным постройкам имеются вступившие в силу решения суда.
Согласно судебным решениям владельцы незаконных построек обязаны демонтировать их и освободить земельные участки. За добровольный демонтаж объектов предусмотрена компенсация. Если владельцы откажутся ликвидировать объекты добровольно, то самострой демонтируют принудительно, а расходы за выполненные работы будут взысканы с владельца.
Власти Москвы начали массовый снос самостроя в феврале 2016 г. Первыми были ликвидированы 104 объекта, включая торговый центр «Пирамида» у станции метро «Пушкинская», торговый центр «Альбатрос» у метро «Щелковская» и торговые ряды у станций «Чистые пруды», «Кропоткинская», «Арбатская» и «Улица 1905 года».
Госинспекция по недвижимости Москвы опубликовала очередной список объектов самостроя, подлежащих сносу, - уже в «пятой волне». «Ведомости» посмотрели, какие здания выжили в предыдущие четыре этапа сноса, но не смогли устоять сейчас. На фото улица Новый Арбат, д. 24, стр. 2
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Яндекс.Панорамы
Все объекты, следует из сообщения, возведены в нарушение закона в опасной близости от важнейших инженерных коммуникаций. «На освобожденных территориях не предполагается никакого строительства, все они будут благоустроены», - пишет инспекция. На фото Калужская площадь, д. 1, стр. 3, здание ресторана «Пикадилли», судя по «Яндекс.Картам»
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Яндекс.Панорамы
Общая площадь сносимых объектов - 42 308 кв. м. На фото лапшичная на улице Новый Арбат, д. 8, стр. 2
3/14
Яндекс.Панорамы
Снова под снос попали ларьки у станции метро «Выхино» (ул. Хлобыстова, д. 26, стр. 2)
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Яндекс.Панорамы
Под снос попало еще одно здание кафе «Мир пиццы» (Красная Пресня, д. 25, стр. 2), эта сеть уже пострадала в первые этапы сноса
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Еще одно здание в центре по адресу Большая Дорогомиловская улица, д. 9а. Ранее в нем располагался салон дорогой мебели, теперь – магазин сети «Магнолия»
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Яндекс.Панорамы
Не повезло и зданию, в котором располагаются несколько магазинов и ремонт одежды на углу проспекта Мира и улицы Бочкова, д. 3а
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Яндекс.Панорамы
В охранных зонах сетей газоснабжения незаконно расположилось кафе «Ночное рандеву» на Велозаводской ул., д. 2б, утверждают власти города
8/14
Яндекс.Панорамы
Строительный рынок у метро «Волгоградский проспект» тоже снесут (Новоостаповская ул., д. 1, стр. 4-9)
9/14
Еще один невезучий автосервис – комплекс по адресу Архитектора Власова, 4, стр. 2-8
10/14
Яндекс.Панорамы
Несколько объектов общей площадью свыше 1000 кв. м на Рязанском проспекте, д. 40, корп. 2, стр.1-4, тоже попали под снос
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Яндекс.Панорамы
Эти строения из временных превратились в капитальные при отсутствии разрешительной документации и находятся в охранной зоне линейных объектов транспорта, утверждает мэрия. На фото здание строительного Москворецкого рынка площадью 6705 кв. м на Симферопольском бульваре, д. 11
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Яндекс.Панорамы
Под снос попадут многие ларьки у станции метро «Царицыно». На фото улица Каспийская, стр. 36а
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Магазины автозапчастей по адресу Каширский проезд, вл. 10, тоже в списке на демонтаж, всего в нем насчитывается 77 строений
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Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в результате инцидента в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили утром в одном из кафе в центре Москвы чиновника Минпромторга. Источник «Интерфакса» уточнял, что «в кафе на Арбате, предположительно, между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу».
В Минпромторге отмечают, что в настоящий момент Пак и Гайсин находятся в медицинских учреждениях, по факту случившегося пострадавшие обратились с заявлением в полицию.
В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС сообщили, что полицейские устанавливают участников конфликта с российскими футболистами в московском кафе. «По факту конфликта, произошедшего в одном из кафе Москвы, сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и участники инцидента», – указали в пресс-службе.
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Режиссер Андрей Кончаловский выступил за создание государственной театральной премии, которая могла бы стать альтернативой «Золотой маске». Слова режиссера приводит пресс-служба Минкультуры.
«Золотая маска» не является государственной премией, и мне кажется, что должна также существовать отдельная театральная премия – государственная. Она чрезвычайно важна по причине того, что сегодня театр в России – самый живой во всей Европе», – сказал Кончаловский. Он подчеркнул, что российский зритель «заслуживает поддержки театрального искусства».
«Кроме того, на мой взгляд, решения "Золотой маски" иногда носят очень односторонний характер, поддерживающий достаточно сомнительную эстетику. Также думаю, что "Золотая маска" не уделяла достаточного внимания русскому театру не в пределах Садового кольца, а в пределах Российской Федерации. А театр там важен, зрителю в регионах это необходимо гораздо больше, чем в Москве, где больше полсотни театров», – резюмировал режиссёр.
Ранее стало известно о выходе Минкультуры из числа организаторов «Золотой маски». Ведомство объяснило это тем, что фактически не влияет на принятие каких-либо решений относительно премии. В министерстве уточнили, что это решение призвано закрепить независимый статус премии.
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Крупнейшая в мире социальная сеть сегодня представила свой первый физический гаджет — это домашний совмещенный контентно-управляющий хаб и дисплей для видеосвязи Portal.
«Facebook хочет, чтобы вы поставили в дом новое устройство для видеочатов с камерами, отслеживающими движение. Смелая заявка от компании, погрязшей в скандалах с утечками личных данных. Однако Facebook, кажется, сделала все, чтобы ее Portal, представленные в понедельник, выглядели как можно менее угрожающими», — пишет Bloomberg.
Facebook уверяет, что устройство не может записывать видео, функция слежения нужна только для правильного построения кадра, а голосовые запросы обрабатывает сам девайс, а не серверы соцсети. Кроме того, микрофоны и камеру можно легко отключить, а если пользователь не доверяет кнопке отключения, то заблокировать объектив специальной резиновой крышечкой. Правда, крышечка мала по размерам и не интегрирована в конструкцию, следует из презентации компании.
Есть два варианта, отличающихся диагональю экрана: Portal ($199) с горизонтальным дисплеем диагональю 10,1 дюйма разрешением 1280 х 800 пикселей и Portal+ с поворотным дисплеем 15,6 дюйма разрешением Full HD ($349).
Оба оснащены камерами разрешением 12 Мп с системой искусственного интеллекта, отслеживающими движение пользователя, массивом из четырех микрофонов и мощными для своих размеров динамиками (10 Вт и 20 Вт соответственно). Изображение динамически настраивается во время общения, чтобы в кадр попадали все участники. Поддерживаются видеочаты до шести участников, включая поддержку мобильных устройств. У Portal есть собственные голосовые команды и голосовое управление Amazon Alexa, в том числе «умным домом», сервисы Spotify, Pandora и iHeartRadio. Беспроводные интерфейсы — WiFi стандарта 802.11ac и Bluetooth 4.2.
Гаджеты выходят на конкурентный рынок, где им будет противостоять в первую очередь умная колонка-дисплей Echo Show от Amazon, отмечает Bloomberg. Это устройство с 10-дюймовым экраном за $230. Умные колонки без дисплеев есть у Google и Apple. Новинки от Facebook доступны для предварительного заказа в США, поставки должны начаться в ноябре.
Facebook представила первые электронные устройства под своим брендом
Facebook
Социальная сесть Facebook представила первые девайсы под собственным брендом. Это умные колонки Portal и Portal+
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Facebook
Помимо динамиков у колонки есть экран: у Portal – с диагональю 10,1 дюйма с HD-разрешением, у Portal+ — 15,6 дюйма с Full HD. Колонки создавались специально для видеочатов в социальной сети. Для голосового управления используется ассистент Alexa от Amazon
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Также в колонках установлена широкоугольная камера, что должно сделать общение более комфортным
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Стоят колонки $199 и $349 соответственно. Доступны в двух цветах: черном и белом
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На экране можно смотреть посты, фотографии, слушать музыку из Spotify и смотреть видео из Facebook (на фото колонка Portal+)
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Facebook
Facebook обещает, что колонки не записывают голос и видео, пока пользователь не произнесет специальную команду, и все исходящие данные шифруются. Дополнительно можно с помощью переключателя отключить питание камеры и микрофона или закрыть объектив камеры специальной шторкой
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Техника, изъятая у россиян, которых власти Нидерландов обвинили в кибершпионаже, предназначалась для тестирования информационных систем посольства России в Гааге, заявили «Интерфаксу» в Министерстве иностранных дел.
«Изъятые у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения», – объяснили в МИДе.
«Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке», – заверили в ведомстве. Там отметили, что повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные госструктуры и ведомства, включая Минобороны. К соответствующей работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры. «Члены группы, как часто используется в международной практике, имели дипломатические паспорта», – добавили в МИДе.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также заявил, что поездка российских специалистов в Гаагу была рутинной. «Они не прятались ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», – подчеркнул министр. Цель визита россиян в Нидерланды он не уточнил.
Четверо граждан России были задержаны, а затем высланы из Нидерландов в середине апреля. Они въехали в страну по дипломатическим паспортам, выданным на имена Евгения Серебрякова, Алексея Моренца, Олега Сотникова и Алексея Минина. Об их высылке власти Нидерландов объявили только 4 октября, то есть спустя почти полгода. По версии Нидерландов, высланные россияне являются сотрудниками ГРУ и в Гаагу они прибыли для того, чтобы совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По версии нидерландских спецслужб, целью атаки было похищение файлов расследования отравления в Солсбери. Кроме того, высланные россияне, по версии Нидерландов, хотели украсть данные о расследовании крушения Boeing рейса MH17 в 2014 г. в Донбассе.
Позже к обвинениями присоединились США и их союзники: помощник генпрокурора США Джон Демерс заявил, что семь «сотрудников ГРУ», в том числе четверо высланных из Нидерландов, причастны к масштабным хакерским атакам последних лет. Речь идет об атаках на антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. Британский министр иностранных дел Джереми Хант допустил возможность введения новых санкций против России. К нему присоединились власти Германии.
Как спецслужбы Нидерландов раскрыли предполагаемых сотрудников ГРУ
ТАСС
Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) 4 октября 2018 г. сообщила, что власти страны в апреле выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке кибератаки на ресурсы международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Нидерландские спецслужбы представили доклад с копиями паспортов подозреваемых и данными об их передвижениях. Выдержки из доклада приводит Financial Times
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Dutch security
10 апреля 2018 года В этот день четыре россиянина прилетели из Москвы в Амстердам и прошли границу по дипломатическим паспортам. В аэропорту мужчины встретились с официальным представителем посольства России (лицо скрыто на фотографии). «Дипломаты» из Москвы прилетели менее чем через три недели после того, как инспекторы ОЗХО отправились в Великобританию, чтобы определить вещество, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь
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Dutch security
Позднее спецслужбы назвали имена россиян — Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин — и опубликовали копии их виз. В докладе все "дипломаты" названы предполагаемыми сотрудниками ГРУ
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Dutch security
11 апреля Мужчины арендовали автомобиль Citroen C3, указав в качестве водителей Сотникова и Минина, и начали разведку вокруг штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. Британская разведка сообщила коллегам в Нидерландах, что они подозревают россиян в намерении взломать компьютерные сети ОЗХО
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Dutch security
12 апреля Четверо россиян сняли один из номеров отеля Marriott рядом с штаб-квартирой ОЗХО и продолжали разведку района. В тот же день ОЗХО объявила, что направила британскому правительству доклад об отравлении Скрипаля и его дочери. ОЗХО пришла к выводу, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок»
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Dutch security
13 апреля Россияне припарковали свой автомобиль на автостоянке Marriott, багажник был направлен к зданию ОЗХО
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В этот же день голландские спецслужбы начали спецоперацию и задержали находившихся в машине россиян
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Один из них попытался уничтожить смартфон во время задержания
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В багажнике сотрудники спецслужб обнаружили трансформатор, несколько аккумуляторных батарей и другое компьютерное оборудование
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Dutch security
У задержанных также было $20 000 и 20 000 евро
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Dutch security
Кроме того, у них были билеты первым классом до швейцарского Берна, где находится лаборатория, которая занимается исследованием химического оружия
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Dutch security
У россиян конфисковали все электронное оборудование, в том числе ноутбуки и мобильные телефоны. Подозреваемые были высланы из страны 13 апреля
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Федеральный бюджет может недополучить до 70% дивидендов госкомпаний в 2019 г., заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019-2021 гг. в Совете Федерации.
«Большие доходы от дивидендов закладываются в бюджет в размере 500 млрд руб., но мы считаем, что на 70% от этой суммы, если следовать предыдущим бюджетным циклам, доходы могут быть недополучены», – сказал Кудрин (цитата по ТАСС).
В проекте бюджета на 2019 г. заложены дивиденды от госкомпаний в размере 588,2 млрд руб., в 2020 г. – 626 млрд руб., в 2021 г. – 675 млрд руб. В 2018 г. изначально государство планировало получить почти 380 млрд руб. дивидендов, однако в итоге сумма была снижена до 278,8 млрд руб. В 2017 г. дивидендные поступления в бюджет составили 251,3 млрд руб., оказавшись в 3,7 раза меньше по сравнению с 2016 г.
Правительство рассчитало ожидаемые поступления от госкомпаний, исходя из уровня дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. В предыдущие годы крупнейшие плательщики дивидендов добивались для себя исключения из этой нормы. По итогам 2017 г. половину чистой консолидированной прибыли направили на дивиденды все крупные госкомпании, кроме «Газпрома».
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Реальная процентная ставка в 2019 г. составит 2-2,5%, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. По его оценке, ключевая ставка уже сейчас соответствует нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП).
«При ожиданиях инфляции на следующий год в 5-5,5% реальная процентная ставка ключевая составляет 2-2,5%», — сказал Заботкин на заседании экспертного комитета Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).
Реальная процентная ставка — это текущая номинальная ставка за вычетом величины ожидаемой инфляции. В середине сентября ЦБ впервые с 2014 г. повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых.
«В следующем году инфляция временно, но превысит 4% в течение практически всего года. В связи с этим мы опасаемся роста инфляционных ожиданий. Несколько проинфляционных событий, которые совпадут во времени — это повышение НДС и перенос в инфляцию эффектов движения валютного курса, — могут сделать реакцию инфляционных ожиданий более длительной», — констатировал Заботкин.
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Сообщения о возможном дефиците продуктов в магазинах в случае принятия законопроекта о запрете на возврат поставщикам нереализованных товаров является дезинформацией со стороны лоббистов торговых сетей, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», – подчеркнула Яровая (слова парламентария приводит ее пресс-служба).
По словам Яровой, торговые сети не желают нести риски и возвращают поставщикам «все непроданное». Она отметила, что тема «удушения» отечественных производителей через возврат нереализованной продукции возникла как сигнал SOS из регионов и от отечественных союзов производителей.
«Обман про дефицит – это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей», – заключила Яровая. Она отметила, что торговые сети не имеют права возвращать товары иностранным поставщикам, в результате сейчас ущемляются интересы исключительно отечественных производителей.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о возможности возникновения в выходные дни дефицита продуктов в магазинах из-за запрета для торговых сетей на возврат нереализованных продуктов поставщикам. Такой законопроект инициировала Яровая вместе с группой депутатов, документ был принят Госдумой в первом чтении.
Очереди 1998 года. Куда стояли россияне
Ираклия Чохонелидзе / ИТАР-ТАСС
Очередь в обменный пункт в Москве 5 сентября 1998 г. Один доллар уже стоит 20 руб., хотя еще три недели назад было меньше 7 руб. 17 августа 1998 г. правительство объявило о дефолте
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Чохонелидзе Ираклий / Фотохроника ТАСС
22 сентября 1998 г., ГУМ. Очередь у банкомата
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Александра Данилюшина / ИТАР-ТАСС
10 октября 1998 г. Очередь вкладчиков у филиала Инкомбанка в Москве
3/14
Микляев Сергей / Фотохроника ТАСС
Москва. 16 декабря 1998 г. Разорившиеся вкладчики у входа в Государственную думу
4/14
Метелица Сергей / Фотохроника ТАСС
Ярославль. 28 августа 1998 г. Очередь за продуктами
5/14
Чохонелидзе Ираклий / Фотохроника ТАСС
29 сентября 1998 г. Очередь за визами у консульского отдела посольства США в Москве
6/14
Зотин Игорь / Фотохроника ТАСС
Москва. 19 августа 1998 г. Очередь на благотворительной ярмарке «Яблочный Спас»
7/14
Никитин Николай / Фотохроника ТАСС
Самара. 1 ноября 1998 г. Очередь за зарплатой на Самарском металлургическом заводе
8/14
Данилюшин Александр / Фотохроника ТАСС
Москва. 4 ноября 1998 г. Очередь на ярмарку вакансий
9/14
Веленгурин Владимир / Фотохроника ТАСС
Мурманская область, город Ревда. 25 декабря 1998 г. Очередь за гуманитарной помощью из Норвегии
10/14
Сергей Метелица / ИТАР-ТАСС
Архангельск. 21 декабря 1998 г. Очередь на пункт заправки газовых баллонов – почти 80 000 квартир в городе было отключено от газоснабжения из-за отсутствия у городской администрации денег
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Морев Валерий / Фотохроника ТАСС
Белгород. 10 декабря 1998 г. Покупатели в очереди за яйцами
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Идея импортозамещения вряд ли применима к научным исследованиям, а российской науке нет смысла закрываться от остального мира, заявил премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком (расшифровка их беседы опубликована на сайте правительства).
«Если применительно к коммерческим изделиям, товарам, продукции нам нужно ориентироваться на импортозамещение, то в науке импортозамещение – это спорная история, потому что нужно как раз впитывать все достижения, все научные идеи, которые существуют, и выходить уже на какие-то прорывные решения, которые будут служить всему человечеству, нашей стране, нашим людям», – сказал Медведев.
Медведев указал, что власти будут стремиться расширять участие России и ведущих научных центров страны в международных проектах. Премьер сообщил о выделении из бюджета целевого взноса в размере 186 млн евро на строительство и эксплуатацию установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL).
«Сейчас в проекте XFEL мы являемся крупнейшими партнерами, там наш интеллектуальный вклад. Весь мир реализовал идею, которая придумана российскими учеными. Теперь наш финансовый вклад – второй после Германии. Мы совладельцы этой установки», – отметил в свою очередь Ковальчук. Он также подчеркнул, что Россия стала полномасштабным партнером в таких проектах, как Европейский центр синхротронного излучения ESRF, Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов FAIR в Германии, Международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР на юге Франции.
Согласно проекту федерального бюджета на 2019-2021 гг., расходы на научные исследования и разработки в предстоящие три года составят 2,38 трлн руб., или 0,7% ВВП ежегодно. Около 40% этой суммы запланировано на исследования в области обороны и национальной безопасности.
Что показали на выставке «Импортозамещение»
Ярослав Чингаев для Ведомостей
12 сентября в Москве открылась третья международная специализированная выставка «Импортозамещение»
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Дмитрий Астахов / РИА Новости
Дмитрий Медведев посетил выставку, и на одном из стендов премьер-министру вручили российский телефон Inoi R7. Операционная система Sailfish этого аппарата принадлежит основателю холдинга ЕСН, владельцу медиахолдинга РБК Григорию Березкину
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Калмыкия представила на выставке калмыцкое мясо, большецарынский рис, калмыцкого осетра и мукомольную продукцию
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Продукция московской компании «Деликатес дичь»
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
«Развитие отечественного производства ... [с целью импортозамещения] в целом в России проходит неплохо, а в некоторых отраслях - быстрее, чем планировалось», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС)
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Среди продуктов питания были также «Салями Глухарь» и чоризо из медведя
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
На выставке показали и транспортные средства. На фото многоцелевая комбинированная машина МКМ-1905 «Мурашка»
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Совет Федерации не будет одобрять принятые Госдумой законы, затрагивающие региональные бюджеты и не предусматривающие для них дополнительной финансовой поддержки. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Ключевая вещь, которая звучала: заканчивайте практику принимать решения на федеральном уровне, касающиеся региональных бюджетов. Это порочная практика. Надо заканчивать на федеральном уровне грузить регионы дополнительными расходами, не обеспечивая четкими источниками финансирования», – сказала Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2019-2021 гг. (цитаты по «Интерфаксу»).
Обращаясь к первому вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову, Матвиенко пообещала не поддерживать федеральные законы, которые не предусматривают дополнительной финансовой поддержки для регионов. «Мы как палата регионов вынуждены будем занять жесткую позицию: ни одного федерального закона без дополнительных источников финансирования на регионы. Иначе эта порочная практика никогда не закончится», – предупредила Матвиенко.
Согласно законодательному процессу, изначально проект закона поступает в Госдуму, которая должна принять его в трех чтениях, затем одобренный депутатами закон поступает на рассмотрение в Совет Федерации. Если нижняя палата парламента одобряет документ, то он поступает на подпись президенту страны для окончательного утверждения.
В каких городах России самые плохие дороги
Владимир Смирнов / ТАСС
Самые разбитые дороги в России и неудобные парковки - в Ярославле. Такой вывод содержится в исследовании компании Domofond.ru, которая провела опрос более 258 000 жителей крупнейших городов России. Цель опроса - выяснить, как россияне оценивают качество дорог и ситуацию с парковками в своих городах. По результатам был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по удобству для автомобилистов. Ярославль оказался на последнем месте рейтинга
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Владимир Смирнов / ТАСС
Качество дорог и доступность парковочных площадей жители Ярославля (опрошено 2459 респондентов) оценили на 3,2 балла (из 10 возможных), отметив, что их «не устраивают дворовые парковки и проезд в один автомобиль». Кроме того, в городе не решена проблема «жутких автомобильных пробок в час пик» и «транспорта у подъездов»
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Николай Титов / PhotoXPress
Саратов занял 99-е место рейтинга (3,4 балла). Там, по мнению жителей, «отсутствует асфальт на центральных улицах», «нет стоянок» и «везде стоят автомобили»
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«Дороги бросили, Московское шоссе уже давно требует ремонта», - заявил в ходе опроса Domofond.ru один из автомобилистов Саратова. Всего было опрошено 3706 жителей Саратова
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Кирилл Брага / РИА Новости
В числе аутсайдеров по состоянию дорог оказался и город-миллионник Волгоград. Несмотря на то что летом уже 2018 г. город должен принять у себя матчи чемпионата мира по футболу, дороги в городе остаются «разбитыми» и «ужасными», особенно внутри кварталов и дворов
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Денис Абрамов / Ведомости
Жители Волгограда также жалуются на «отсутствие парковок, как платных, так и бесплатных», а также недовольны «пропускной способностью моста» (опрошено 4102 респондента)
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Город Рыбинск Ярославской области по состоянию дорог недалеко ушел от своего областного центра, заняв 98-ю строчку рейтинга (3,5 балла). Жители жаловались на то, что в городе «есть совершенно непроезжие участки»
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«К некоторым домам на машине подъехать сложно на расстояние до 500 метров», - говорят местные жители, отмечая, что во дворах парковок нет и транспорт стоит неправильно и хаотично (опрошено 680 жителей)
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Georg Pik / Wikimedia
«Дороги в городе - яма на яме», - жалуются автомобилисты города Кирова (3,5 балла). По словам местных жителей (опрошено 1902 человека), в городе только одна главная дорога и на ней с утра пробки. «Ужасные дороги во дворах», дворовые территории и подъезды к ним заставлены машинами, парковочных мест мало, больших парковок и вовсе нет
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Между тем в Кирове действует проект «Безопасные и качественные дороги», который подразумевает масштабный ремонт дорог в городе, говорится на сайте городской администрации. Летом текущего года на совещании по вопросам ремонта трасс руководитель администрации Кирова Александр Перескоков обратил внимание на то, что зачастую участки, на которых прошел ремонт, уже через год оказываются «убитыми», говорится на сайте ГТРК «Вятка»
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Алексей Даничев / РИА Новости
Не намного лучше состояние дорог и в Архангельске (3,6 балла). В соцсетях жители города (опрошено 970 человек) жалуются на то, что по местным дорогам не то что проехать - «пройти без слез нельзя»
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Запущенность дорог Архангельска требует вмешательства федерального центра, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, зампредседателя президиума Минстроя Игорь Шпектор
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Александр Рюмин / ТАСС
Средняя оценка дорог по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла. На фото - дорога в Рязани (3,6 балла)
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Улица Полевая в Рязани (на фото) не ремонтировалась с конца 1990-х гг. - тогда на дорогу насыпали щебень, но асфальт не положили. Теперь после каждого дождя на улице образуются ямы с водой
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Андрей Гордеев / Ведомости
Балашиха оказалась единственным городом в Московском регионе, попавшим в десятку российских городов с самыми некачественными дорогами. 572 опрошенных жителя Балашихи оценили состояние дорог и парковок в городе на 3,6 балла. Это несмотря на то, что в последние годы в городе ведется масштабная работа по ремонту муниципальных дорог
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Дорогу в микрорайоне 1 Мая в Балашихе (на фото) ремонтируют регулярно, каждый раз после дождя по ней перемещаться невозможно, жалуются местные жители на сайте Общероссийского народного фронта. По данным городских властей, в 2017 г. в Балашихе будет отремонтировано более 30 дорог. На это потратят более 300 млн руб.
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Не в восторге от состояния дорог и парковок в своем городе и жители Самары ( 3874 респондента). Летом текущего года районная прокуратура возмутилась состоянием дорог в историческом центре Самары, обнаружив, что дорожное полотно улиц не соответствует госстандартам, а выбоины и трещины асфальтового покрытия превышают допустимые ГОСТом размеры. Прокуратура потребовала от муниципалитета Самары восстановить дорожное полотно и выписала штраф в 300 000 руб. На фото - улица Братьев Коростелёвых
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
В рейтинге Domofond.ru Самара получила 3,6 балла. На фото - разбитый тротуар на Каховской улице
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Александра Астахова / Ведомости
Замыкает десятку городов с самыми плохими дорогами Кострома. Состояние улиц и парковок в городе жители Костромы (1099 респондентов) оценили на 3,6 балла. В этом году на ремонт дорог в Костроме местная администрация планирует потратить около 210 млн руб., сообщает ИА REGNUM.
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
На фото Судиславский район Костромы. «Дорога после дождей размыта, проехать невозможно. Единственный мостик, по которому можно проехать, разрушен», - пишут жители района на сайте Общероссийского народного фронта
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Комсомольская правда / PhotoXPress
Лидером рейтинга Domofond.ru стал Грозный. Его жители (196 респондентов) оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла, отмечая «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». Вторую строчку заняла Тюмень. Жители города (2071 респондент) довольны «удобной транспортной развязкой», «качеством материала, из которого сделана дорога», и указывают, что в целом в городе «очень удобно жить, если имеешь машину». Замыкает тройку лидеров Сочи (на фото), где горожане (1563 опрошенных) отметили «отсутствие больших пробок» и наличие дублирующей и объездной дорог, благодаря которым можно «легко и быстро добраться до всех районов города»
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Евгений Разумный / Ведомости
Москва, несмотря на активное благоустройство, не смогла попасть даже в пятерку лидеров. Москвичи (30 327 респондентов) оценили состояние дорог и парковок в городе не 5,2 балла. И с этим результатом российская столица оказалась на 7-м месте
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Волатильность на рынке привела к тому, что Сбербанк, являющийся крупнейшим держателем ОФЗ, потерял «определенную сумму» на вложениях в гособлигации. Об этом сообщил предправления банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.
«У нас достаточно неплохие результаты, несмотря на волатильность, которая была в последние месяцы. Нас она, естественно, коснулась в силу того, что мы крупнейшие держатели ценных бумаг, ОФЗ, государственных ценных бумаг, и мы на этой волатильности, конечно, потеряли определенную сумму», – сказал Греф.
Сумма, которую банк потерял на переоценке ОФЗ, не раскрывается.
До конца года Сбербанк рассчитывает компенсировать потери, следует из слов Грефа. «Надеемся, что к концу года ситуация стабилизируется и мы восстановим эти рыночные потери», – заявил он, добавив, что в последние месяцы на чистую прибыль банка влияет рыночная волатильность.
Цены на ОФЗ начали снижаться в августе, после того как стали известны подробности возможных антироссийских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции ряда российских госбанков. По данным ЦБ, за месяц нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 98 млрд руб. В результате в начале сентября доходность 10-летних ОФЗ впервые с марта 2016 г. превысила 9% годовых. В середине месяца ОФЗ начали дорожать. К 14.00 понедельника доходность 10-летнего выпуска гособлигаций составила 8,87% годовых.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
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Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
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Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)