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Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактрис

Седьмой год подряд первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактрис мира по версии журнала Forbes заняла София Вергара, исполнительница одной из главных ролей в сериале «Американская семейка» (Modern Family). За период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. она, по оценке Forbes, заработала $42,5 млн.

Второе место у Кейли Куоко из «Теории большого взрыва», получившей, по оценке Forbes, за год $24,5 млн. Ее коллеги по сериалу — Джим Парсонс, Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр — заняли четыре первых места в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактеров мира, который Forbes опубликовал накануне. Как отмечает издание, Парсонс, четвертый год подряд возглавивший список, заработал $26,5 млн за период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г.

Замыкает тройку лидеров Эллен Помпео, известная по роли в сериале «Анатомия страсти». Ее годовой доход журнал оценил в $23,5 млн. Четвертое место заняла Маришка Харгитей («Закон и порядок. Специальный корпус», $13 млн), пятое — Джули Боуэн («Американская семейка», $12,5 млн).

В список десяти самых высокооплачиваемых телеактрис мира также вошли Маим Бялик («Теория большого взрыва», $12 млн), Мелисса Рауш («Теория большого взрыва», $12 млн), Керри Вашингтон («Скандал», $11 млн), Клэр Дэйнс («Родина», $9 млн) и Поли Перретт («Морская полиция: Спецотдел», $8,5 млн).

В общей сложности десять самых высокооплачиваемых телеактрис мира за период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. заработали $168,5 млн по сравнению с $156,5 млн за предыдущий период, подсчитал Forbes. Из списка выбыли три актрисы — Робин Райт, Минди Калинг и Приянка Чопра.

При составлении рейтинга Forbes сравнивал доходы актрис до вычета налогов, платы агентам, менеджерам и адвокатам. Данные о прибыли основывались на информации Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с представителями отрасли.

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