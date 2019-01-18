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Граффити Бэнкси на гараже в Уэльсе продано за $130 000

Последнее граффити художника Бэнкси, появившееся перед Рождеством на стенах гаража в одном из городов Уэльса, продано более чем за 100 000 фунтов стерлингов (почти $130 000), сообщает Reuters. Работу приобрел владелец Brandler Galleries Джон Брандлер. Он намерен использовать гараж как художественный центр.

«Рождественское» граффити Бэнкси появилось на одном из гаражей в городе Порт-Толбот на юго-западе Великобритании 20 декабря 2018 г. Оно состоит из двух частей, которые расположены на двух стенах гаража под углом в 90 градусов и представляют собой единую композицию. Посмотрев на одну стену, зрители видят ребенка, который радуется падающим снежинкам. Однако при взгляде на вторую часть композиции становится понятно, что это не снежинки, а пепел, летящий от горящего мусорного контейнера.

banksy.co.uk

Граффити говорит о плохой экологической ситуации в Порт-Толботе, где в июле прошлого года многие дома, машины и животные были покрыты черной пылью от сталелитейных заводов.

Бэнкси — английский андеграундный художник, политический активист и режиссер. Настоящее имя Бэнкси точно не известно. Самой дорогой его картиной является «Борьба с вредителями», которая была продана в феврале 2008 г. на аукционе за $1,9 млн.