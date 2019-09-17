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Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

Футболист Александр Кокорин подписал новый контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката спортсмена Юрия Падалко.

По его словам, Кокорин заключил новый контракт с футбольным клубом «буквально вчера». «Скорее всего, сыграет до зимы», – добавил Падалко. Каких-либо подробностей контракта он не раскрыл, переадресовав остальные вопросы к футбольным клубам.

Во вторник, 17 сентября, футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии по УДО. Их задержали и арестовали в октябре 2018 г. из-за участия в двух драках в центре Москвы, суд вынес им приговор в мае 2019 г. Кокорин и Мамаев должны были выйти на свободу в декабре и в ноябре соответственно.

До ареста футболисты выступали в российских клубах. Кокорин играл за петербургский «Зенит», спонсором которого является «Газпром», а Мамаев – за «Краснодар», которым владеет один из основателей «Магнита» Сергей Галицкий. Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня. Контракт Мамаева истекает в конце года. «Краснодар» уже подал заявление в Российский футбольный союз о расторжении договора с футболистом.

Как Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Фотографии