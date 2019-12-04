Bloomberg включил бывшего гендиректора НТВ в топ-50 самых влиятельных людей
Бывший генеральный директор НТВ Борис Йордан вошел в ежегодный список 50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg. Агентство называет его «королем марихуаны»: бизнесмену принадлежат 34% акций американской компании – производителя медицинской марихуаны Curaleaf.
Йордан возглавлял телеканал НТВ в 2001–2003 гг. У него есть бизнес в России: принадлежащая ему группа компаний «Спутник» контролирует 52,12% акций «Ренессанс страхования». Помимо этого «Спутник» также инвестировал в биофармацевтическую компанию OxfordBioMedica.
Curaleaf – крупнейший производитель марихуаны в США. Компания создана в 2010 г. До мая 2018 г. она была известна под названием PalliaTech Inc, затем сменила его на Curaleaf. В октябре 2018 г. компания вышла на биржу в Торонто. Компания привлекла $400 млн, ее оценка в ходе IPO составила почти $4 млрд. В 2020 г. выручка Curaleaf может превысить выручку любой другой компании по производству марихуаны в мире, пишет Bloomberg.
В рейтинг Bloomberg влиятельных людей мира также вошли американский рэпер Lil Nas X, британская актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, певица Rihanna, модель Кайли Дженнер и другие. Среди выходцев из России в рейтинг вошел Михаил Харитонов, который вместе со своим партнером Йоном Маккаулиффом основал в США хедж-фонд Voleon, использующий искусственный интеллект для биржевых прогнозов, отмечает Bloomberg. В 2019 г. стоимость активов фонда превысила $6 млрд. Харитонов эмигрировал из России в 18 лет, писала The Wall Street Journal.