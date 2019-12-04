Bloomberg включил бывшего гендиректора НТВ в топ-50 самых влиятельных людей

Curaleaf – крупнейший производитель марихуаны в США. Компания создана в 2010 г. До мая 2018 г. она была известна под названием PalliaTech Inc, затем сменила его на Curaleaf. В октябре 2018 г. компания вышла на биржу в Торонто. Компания привлекла $400 млн, ее оценка в ходе IPO составила почти $4 млрд. В 2020 г. выручка Curaleaf может превысить выручку любой другой компании по производству марихуаны в мире, пишет Bloomberg.