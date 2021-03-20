Во Всемирный день поэзии пройдут онлайн-чтения авторов из 95 стран

Организаторами евразийского хаба стали Институт языкознания РАН, Фонд Бальмонта, Биеннале поэтов в Москве и др. В роли главных кураторов выступили поэт и филолог Наталья Азарова, а также поэт и литературный критик Дмитрий Бак. Всемирный день поэзии был провозглашен ЮНЕСКО в 1999 г. Как отмечается на сайте ООН, его целью является поддержка языкового разнообразия посредством поэтического самовыражения, а также предоставление возможности языкам, находящимся под угрозой исчезновения, «быть услышанными».