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Во Всемирный день поэзии пройдут онлайн-чтения авторов из 95 стран

Ведомости

Во Всемирный день поэзии, ежегодно отмечаемый 21 марта, пройдет онлайн-фестиваль на сайте Poesia 21, в котором примут участие 368 поэтов из 95 стран.

Фестиваль включает в себя восемь одновременно идущих онлайн-трансляций из различных регионов, включая Евразию, Америку, Северную и Центральную Европу, Юго-Восточную Азию и др. В чтениях примут участие 368 поэтов из 95 стран, говорящих на 70 языках. Фестиваль продлится 20 часов, в течение которых зрители смогут познакомиться с лучшими поэтами современности, услышав также и переводы их произведений на разные языки, включая русский.

Организаторами евразийского хаба стали Институт языкознания РАН, Фонд Бальмонта, Биеннале поэтов в Москве и др. В роли главных кураторов выступили поэт и филолог Наталья Азарова, а также поэт и литературный критик Дмитрий Бак. Всемирный день поэзии был провозглашен ЮНЕСКО в 1999 г. Как отмечается на сайте ООН, его целью является поддержка языкового разнообразия посредством поэтического самовыражения, а также предоставление возможности языкам, находящимся под угрозой исчезновения, «быть услышанными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных