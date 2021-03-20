Во Всемирный день поэзии пройдут онлайн-чтения авторов из 95 стран
Во Всемирный день поэзии, ежегодно отмечаемый 21 марта, пройдет онлайн-фестиваль на сайте Poesia 21, в котором примут участие 368 поэтов из 95 стран.
Фестиваль включает в себя восемь одновременно идущих онлайн-трансляций из различных регионов, включая Евразию, Америку, Северную и Центральную Европу, Юго-Восточную Азию и др. В чтениях примут участие 368 поэтов из 95 стран, говорящих на 70 языках. Фестиваль продлится 20 часов, в течение которых зрители смогут познакомиться с лучшими поэтами современности, услышав также и переводы их произведений на разные языки, включая русский.
Организаторами евразийского хаба стали Институт языкознания РАН, Фонд Бальмонта, Биеннале поэтов в Москве и др. В роли главных кураторов выступили поэт и филолог Наталья Азарова, а также поэт и литературный критик Дмитрий Бак. Всемирный день поэзии был провозглашен ЮНЕСКО в 1999 г. Как отмечается на сайте ООН, его целью является поддержка языкового разнообразия посредством поэтического самовыражения, а также предоставление возможности языкам, находящимся под угрозой исчезновения, «быть услышанными».