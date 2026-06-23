Оперная певица Аида Гарифуллина даст летний концерт в зале Чайковского

Гарифуллина – российская оперная певица (сопрано), заслуженная артистка России и Татарстана. Родилась 30 сентября 1987 г. в Казани в семье дирижера и предпринимателя. Обучалась в Нюрнбергской высшей школе музыки и Венском университете музыки. В 2013 г. победила на международном конкурсе Operalia Пласидо Доминго, после чего стала солисткой Венской государственной оперы и приглашенной солисткой Мариинского театра. Выступала на церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в России в 2018 г. В сентябре 2025 г. Гарифуллина дала первый в своей карьере сольный концерт на исторической сцене Большого театра.