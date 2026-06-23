Оперная певица Аида Гарифуллина даст летний концерт в зале Чайковского
Оперная певица Аида Гарифуллина выступит 26 июня в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Артистка исполнит классические произведения в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Петр Дранга. В концерте также примут участие победители международных вокальных конкурсов, артисты молодежной оперной программы Большого театра Кирилл Сикора (тенор) и Богдан Гуенок (баритон).
Гарифуллина – российская оперная певица (сопрано), заслуженная артистка России и Татарстана. Родилась 30 сентября 1987 г. в Казани в семье дирижера и предпринимателя. Обучалась в Нюрнбергской высшей школе музыки и Венском университете музыки. В 2013 г. победила на международном конкурсе Operalia Пласидо Доминго, после чего стала солисткой Венской государственной оперы и приглашенной солисткой Мариинского театра. Выступала на церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по футболу в России в 2018 г. В сентябре 2025 г. Гарифуллина дала первый в своей карьере сольный концерт на исторической сцене Большого театра.
Дранга – заслуженный артист России, известен не только как виртуозный аккордеонист, но и как дирижер. Окончил школу имени С. Рихтера, затем музыкальное училище и Академию имени Гнесиных, а впоследствии и аспирантуру. С 1999 по 2018 г. он активно занимался сольной исполнительской карьерой. В 2022 г. Дранга основал собственный симфонический оркестр DYP и фонд поддержки современного искусства «ЭРА-8».