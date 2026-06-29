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Главная / Стиль жизни /

Аида Гарифуллина завершила сезон концертом в зале имени Чайковского

Ведомости

Заслуженная артистка России, оперная певица Аида Гарифуллина выступила в концертном зале имени П. И. Чайковского с программой, ставшей кульминацией музыкального сезона. За дирижерским пультом находился заслуженный артист РФ, композитор Петр Дранга. Концерт прошел в сопровождении оркестра московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

В программу вошли произведения классического репертуара. Вместе с певицей на сцену вышли артисты молодежной оперной программы Большого театра, лауреаты международных вокальных конкурсов Кирилл Сикора и Богдан Гуенок.

Финалом вечера стало совместное исполнение застольной песни из оперы «Травиата» Джузеппе Верди с участницей проекта «Голос. Дети» Миланой Ананко, которую Гарифуллина пригласила на сцену.

Оперная певица Аида Гарифуллина даст летний концерт в зале Чайковского

Стиль жизни

В сентябре 2025 г. Гарифуллина дала первый в своей карьере сольный концерт на исторической сцене Большого театра.

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