Аида Гарифуллина завершила сезон концертом в зале имени Чайковского
Заслуженная артистка России, оперная певица Аида Гарифуллина выступила в концертном зале имени П. И. Чайковского с программой, ставшей кульминацией музыкального сезона. За дирижерским пультом находился заслуженный артист РФ, композитор Петр Дранга. Концерт прошел в сопровождении оркестра московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.
В программу вошли произведения классического репертуара. Вместе с певицей на сцену вышли артисты молодежной оперной программы Большого театра, лауреаты международных вокальных конкурсов Кирилл Сикора и Богдан Гуенок.
Финалом вечера стало совместное исполнение застольной песни из оперы «Травиата» Джузеппе Верди с участницей проекта «Голос. Дети» Миланой Ананко, которую Гарифуллина пригласила на сцену.
В сентябре 2025 г. Гарифуллина дала первый в своей карьере сольный концерт на исторической сцене Большого театра.