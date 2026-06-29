Аида Гарифуллина завершила сезон концертом в зале имени Чайковского

Заслуженная артистка России, оперная певица Аида Гарифуллина выступила в концертном зале имени П. И. Чайковского с программой, ставшей кульминацией музыкального сезона. За дирижерским пультом находился заслуженный артист РФ, композитор Петр Дранга. Концерт прошел в сопровождении оркестра московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.