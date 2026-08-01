Кандинский стал лидером рейтинга продаж на аукционах среди русских художников
Василий Кандинский занял первое место среди русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на аукционных домах Sotheby's и Christie's. Об этом сообщило «РИА Новости», подсчитавшее данные по лотам дороже $5 млн.
Около 40 работ Кандинского – одного из основоположников абстрактного искусства – преодолели ценовую отметку в $5 млн. Их общая стоимость достигла примерно $591 млн. На втором месте оказался Казимир Малевич с результатом около $252 млн. Третью строчку занял Марк Шагал – его 18 полотен из категории «от $5 млн » проданы на сумму около $162,5 млн.
Аналитики учитывали только лоты дороже 5 млн долларов каждый. При этом повторные продажи одной и той же картины засчитывались как отдельные сделки. Sotheby's и Christie's являются двумя крупнейшими международными аукционными домами, на которых реализуются произведения искусства из ведущих частных коллекций. Ранее работы Кандинского уже устанавливали рекорды: в 2017 г. его картина «Белая линия» была продана за $41,8 млн .
Абсолютный аукционный рекорд среди русских художников до сих пор принадлежит Казимиру Малевичу – его «Супрематическая композиция» была продана за $85,8 млн.
В рейтинги самых дорогих русских художников традиционно входят мастера авангарда, чьи работы продаются в рамках торгов «импрессионистов и модернистов» наряду с мировыми знаменитостями.