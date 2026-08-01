Кандинский стал лидером рейтинга продаж на аукционах среди русских художников

Аналитики учитывали только лоты дороже 5 млн долларов каждый. При этом повторные продажи одной и той же картины засчитывались как отдельные сделки. Sotheby's и Christie's являются двумя крупнейшими международными аукционными домами, на которых реализуются произведения искусства из ведущих частных коллекций. Ранее работы Кандинского уже устанавливали рекорды: в 2017 г. его картина «Белая линия» была продана за $41,8 млн .