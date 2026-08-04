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Российские волейболисты отказались от участия в ЧМ-2027 в Польше

Ведомости

Мужская национальная сборная России по волейболу отказалась от участия в мировом первенстве 2027 г. в Польше из-за угрозы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», – говорится в публикации.

Вопрос участия женской сборной России в чемпионате мира пока остается открытым, дополнила ВФВ. Международная федерация волейбола продолжает переговоры с оргкомитетом турнира и волейбольными федерациями США и Канады.

Ранее, 3 августа, российские синхронистки взяли золото в произвольной программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта. Команда в составе Киры Черезовой, Майи Дорошко, Екатерины Коссовой, Елизаветы Минаевой, Светланы Павловой, Елены Шабановой, Елизаветы Смирновой и Ольги Тютюник набрала 285,0346 балла. Серебро завоевала сборная Испании с результатом 282,3541 балла, бронза досталась команде Италии – 256,1558 балла.

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