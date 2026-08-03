Синхронистки из РФ выиграли золото чемпионата Европы в произвольной программе
Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Команда, в состав которой вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, набрала 285,0346 балла. Серебряные медали выиграла сборная Испании с результатом 282,3541 балла, бронзу завоевала команда Италии (256,1558 балла).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
31 июля российские прыгуны в воду стали серебряными призерами командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта. За российскую команду выступили Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Они набрали 385,80 балла.
В начале июля российские спортсмены выиграли десять золотых и одну серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию, который прошел в Мюнхене.