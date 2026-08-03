Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI890,25+0,87%RGBI114,85-0,18%CNY Бирж.11,942+1,79%IMOEX2 262,75+1,63%RGBITR772,4-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Синхронистки из РФ выиграли золото чемпионата Европы в произвольной программе

Ведомости

Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Команда, в состав которой вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, набрала 285,0346 балла. Серебряные медали выиграла сборная Испании с результатом 282,3541 балла, бронзу завоевала команда Италии (256,1558 балла).

Gonzalo Fuentes / REUTERS
Gonzalo Fuentes / REUTERS

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

31 июля российские прыгуны в воду стали серебряными призерами командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта. За российскую команду выступили Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой. Они набрали 385,80 балла.

В начале июля российские спортсмены выиграли десять золотых и одну серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию, который прошел в Мюнхене.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь