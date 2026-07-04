Российские синхронисты выиграли медальный зачет юниорского ЧЕ

В феврале 2026 г. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустила российских спортсменов до молодежных и юниорских соревнований. Для них отменили проверки биографических данных, а участие разрешили при полном соблюдении протоколов European Aquatics, включая использование флагов, гимнов, формы и других национальных атрибутов. Для взрослых спортсменов ограничения были сохранены: они могут выступать только в нейтральном статусе.