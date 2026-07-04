Российские синхронисты выиграли медальный зачет юниорского ЧЕ
Российские спортсмены выиграли десять золотых и одну серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию, который прошел в Мюнхене. Это позволило команде РФ занять первое место в медальном зачете.
На втором месте оказалась сборная Испании, получившая одну золотую, восемь серебряных и две бронзовых медали. Тройку сильнейших замкнула Италия – 0-2-6.
Участники из России выступали в нейтральном статусе.
В феврале 2026 г. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустила российских спортсменов до молодежных и юниорских соревнований. Для них отменили проверки биографических данных, а участие разрешили при полном соблюдении протоколов European Aquatics, включая использование флагов, гимнов, формы и других национальных атрибутов. Для взрослых спортсменов ограничения были сохранены: они могут выступать только в нейтральном статусе.
В начале мая European Aquatics объявила, что спортсмены из РФ и Белоруссии вернутся не раньше 1 сентября 2026 г.