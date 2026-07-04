Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI914,9+0,32%RGBI112,08+0,12%CNY Бирж.11,49+0,24%IMOEX2 242,84-0,59%RGBITR747,47+0,21%
Главная / Общество /

Российские синхронисты выиграли медальный зачет юниорского ЧЕ

Ведомости

Российские спортсмены выиграли десять золотых и одну серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию, который прошел в Мюнхене. Это позволило команде РФ занять первое место в медальном зачете.

На втором месте оказалась сборная Испании, получившая одну золотую, восемь серебряных и две бронзовых медали. Тройку сильнейших замкнула Италия – 0-2-6.

Участники из России выступали в нейтральном статусе.

В феврале 2026 г. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустила российских спортсменов до молодежных и юниорских соревнований. Для них отменили проверки биографических данных, а участие разрешили при полном соблюдении протоколов European Aquatics, включая использование флагов, гимнов, формы и других национальных атрибутов. Для взрослых спортсменов ограничения были сохранены: они могут выступать только в нейтральном статусе.

В начале мая European Aquatics объявила, что спортсмены из РФ и Белоруссии вернутся не раньше 1 сентября 2026 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её