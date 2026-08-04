Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL26,33+2,73%CNY Бирж.11,951+0,08%IMOEX2 269,23+0,29%RTSI881,14-1,02%RGBI115,24+0,27%RGBITR775,22+0,3%
Главная / Стиль жизни /

Российские прыгуны в воду взяли золото на чемпионате Европы

Ведомости

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Россияне набрали 443,82 балла. Второе место заняли итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра (416,46 балла), третьими стали украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа (406,05).

4 августа сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы. Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 303,2467 балла.

3 августа синхронистски завоевали золото в произвольной программе команд. В этой дисциплине Россия набрала 285,0346 балла.

Чемпионат Европы проходит с 31 июля по 16 августа. Сборная России выступает в нейтральном статусе. Всего россияне завоевали 10 медалей: три золотых, четыре серебряных и три бронзовых.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её