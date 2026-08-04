Российские прыгуны в воду взяли золото на чемпионате Европы
Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Россияне набрали 443,82 балла. Второе место заняли итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра (416,46 балла), третьими стали украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа (406,05).
4 августа сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповой технической программе на чемпионате Европы. Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник набрали 303,2467 балла.
3 августа синхронистски завоевали золото в произвольной программе команд. В этой дисциплине Россия набрала 285,0346 балла.
Чемпионат Европы проходит с 31 июля по 16 августа. Сборная России выступает в нейтральном статусе. Всего россияне завоевали 10 медалей: три золотых, четыре серебряных и три бронзовых.