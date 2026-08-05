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Главная / Стиль жизни /

Российские пловцы завоевали четыре золотых медали на Кубке мира в Аргентине

Ведомости

Российские спортсмены заняли первые места на всех заявленных дистанциях в первый день соревнований на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Они завоевали четыре золотых медали, сообщает Всероссийская федерация зимнего плавания.

Медали для России взяли Василиса Малаева (баттерфляй), Петр Ясинский (баттерфляй), Матвей Овсейчук (вольный стиль) и Алексей Жарков (брасс). Спортсмены выступали под национальным флагом.

4 августа сборная России по синхронному плаванию победила в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Золото взяли Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Днем ранее российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе команд. Кроме того, 4 августа российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта.

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