Российские пловцы завоевали четыре золотых медали на Кубке мира в Аргентине

4 августа сборная России по синхронному плаванию победила в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Золото взяли Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Днем ранее российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе команд. Кроме того, 4 августа российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта.