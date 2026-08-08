Российский пятиборец Егор Громадский завоевал золото на ЧЕ
Россиянин Егор Громадский выиграл чемпионат Европы по современному пятиборью, проходивший в Стамбуле. Спортсмен набрал 1606 баллов.
Серебряным призером стал венгр Ботонд Тамаш с результатом 1599 баллов, бронзу взял итальянец Джорджио Малан, набравший 1592 балла.
Чемпионат завершится 9 августа. Взрослые российские пятиборцы смогли выступить на турнире под национальным флагом в первый раз за пять лет.
9 июля Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все санкции с российских спортсменов. 7 июля также Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России.