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Российский пятиборец Егор Громадский завоевал золото на ЧЕ

Ведомости

Россиянин Егор Громадский выиграл чемпионат Европы по современному пятиборью, проходивший в Стамбуле. Спортсмен набрал 1606 баллов.

Серебряным призером стал венгр Ботонд Тамаш с результатом 1599 баллов, бронзу взял итальянец Джорджио Малан, набравший 1592 балла.

Чемпионат завершится 9 августа. Взрослые российские пятиборцы смогли выступить на турнире под национальным флагом в первый раз за пять лет.

9 июля Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все санкции с российских спортсменов. 7 июля также Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России. 

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