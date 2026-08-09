European Aquatics допустила возвращение флага и гимна российским спортсменам
Европейская федерация плавания (European Aquatics) готова допускать российских спортсменов на соревнования под своей эгидой с национальными флагом и гимном, если это разрешат власти стран, принимающих турниры. Об этом ТАСС заявил глава организации Антониу Силва. Он подчеркнул, что спортсмены не должны подвергаться ограничениям из-за участия их стран в вооруженных конфликтах.
«Если национальные правительства разрешат, все спортсмены будут участвовать без ограничений», – подчеркнул Силва. По его словам, федерации придется отдельно учитывать требования каждой страны, принимающей соревнования.
13 апреля Международная федерация водных видов спорта World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под флагом и гимном. Условием участия стало прохождение не менее четырех допинг-тестов и проверка данных в Aquatics Integrity Unit. Тогда в организации отметили, что она стремится сохранять спорт как пространство для мирного взаимодействия спортсменов.