European Aquatics допустила возвращение флага и гимна российским спортсменам

Европейская федерация плавания (European Aquatics) готова допускать российских спортсменов на соревнования под своей эгидой с национальными флагом и гимном, если это разрешат власти стран, принимающих турниры. Об этом ТАСС заявил глава организации Антониу Силва. Он подчеркнул, что спортсмены не должны подвергаться ограничениям из-за участия их стран в вооруженных конфликтах.