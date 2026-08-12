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Главная / Стиль жизни /

Инстасамка опровергла свой переезд и уход с российской сцены

Сергей Пахомов

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) опровергла собственный уход с российской музыкальной сцены и переезд из страны. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Друзья, я не то что никуда не уеду, я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда», – подчеркнула артистка.

Инстасамка объяснила, что вбросила слух о своем уезде из России специально. По ее словам, таким образом она хотела подогреть интерес к новой песне, которую Зотеева назвала экспериментальной и необычной.

Исполнительница призналась поклонникам, что не ожидала такого «жесткого хайпа» из-за вестей о своем «переезде». В заключение Зотеева дополнила, что «температура хайпа достигла 200 градусов», и продемонстрировала фанатам свой новый трек.

Ранее, 11 августа, Инстасамка опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, где рассказала, что не собирается возвращаться в РФ из Дубая. В нем она также заявила, что заканчивает выпускать музыку для российской аудитории. Кроме того, исполнительница отметила, что в настоящее время переводит свои песни на английский язык, рассчитывая выпустить их на международном рынке.

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