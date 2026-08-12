Инстасамка опровергла свой переезд и уход с российской сцены

Ранее, 11 августа, Инстасамка опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, где рассказала, что не собирается возвращаться в РФ из Дубая. В нем она также заявила, что заканчивает выпускать музыку для российской аудитории. Кроме того, исполнительница отметила, что в настоящее время переводит свои песни на английский язык, рассчитывая выпустить их на международном рынке.