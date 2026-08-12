В России запустили опен-колл для писателей на тему «Ненужные люди»

С момента своего основания осенью 2025 г. кластер провел опен-коллы на темы «Нулевые в России» и «Нестоличный детектив». По итогам опен-колла для писателей об эпохе нулевых победителями стали шесть авторов – пять от жюри и один от читателей. Они также получили грант в размере 1 млн руб. и годовое кураторское сопровождение для работы над произведением.