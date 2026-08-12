В России запустили опен-колл для писателей на тему «Ненужные люди»Авторам предложат переосмыслить образ «маленького человека» в литературе
Книжный кластер «Смысловая 226» открыл третий сезон опен-колла для писателей на тему «Ненужные люди». Об этом «Ведомостям» сообщили в кластере.
Новый сезон посвящен переосмыслению образа «маленького человека» в современной литературе. В «Смысловой 226» ждут прозу, нон-фикшн и автофикшен о «незаметных на первый взгляд героях».
Прием заявок продлится до 14 октября. По итогам конкурса объявят пять победителей, которые получат 1 млн руб. на создание произведения и годовое сопровождение редактора и продюсера.
С момента своего основания осенью 2025 г. кластер провел опен-коллы на темы «Нулевые в России» и «Нестоличный детектив». По итогам опен-колла для писателей об эпохе нулевых победителями стали шесть авторов – пять от жюри и один от читателей. Они также получили грант в размере 1 млн руб. и годовое кураторское сопровождение для работы над произведением.