Пловчиха Чикунова выиграла чемпионат Европы на дистанции 200 м брассом
Российская пловчиха Евгения Чикунова стала победительницей чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 200 м брассом.
Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 19,32 секунды и установила новый рекорд чемпионатов Европы. Серебряную медаль завоевала представительница Великобритании Ангарад Эванс с результатом 2 минуты 21,21 секунды. Третье место заняла ирландка Мона Макшэрри, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 22,43 секунды.
После победы Чикуновой на счету российских спортсменов стало 23 медали чемпионата Европы: восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.
Чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. 11 августа российский пловец Иван Кожакин занял второе место в заплыве на дистанции 100 м брассом.