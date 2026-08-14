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Пловчиха Чикунова выиграла чемпионат Европы на дистанции 200 м брассом

Ведомости

Российская пловчиха Евгения Чикунова стала победительницей чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 200 м брассом.

Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 19,32 секунды и установила новый рекорд чемпионатов Европы. Серебряную медаль завоевала представительница Великобритании Ангарад Эванс с результатом 2 минуты 21,21 секунды. Третье место заняла ирландка Мона Макшэрри, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 22,43 секунды.

После победы Чикуновой на счету российских спортсменов стало 23 медали чемпионата Европы: восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

Чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. 11 августа российский пловец Иван Кожакин занял второе место в заплыве на дистанции 100 м брассом.

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