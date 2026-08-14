Российские пловцы взяли золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы

В составе команды выступили Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Они показали результат 3 минуты 19,95 секунды, что стало лучшим показателем в истории европейских первенств. Медали также получили участники предварительного заплыва: Василий Кукушкин, Роман Жидков, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина.