Российские пловцы взяли золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Российские пловцы победили в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
В составе команды выступили Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Они показали результат 3 минуты 19,95 секунды, что стало лучшим показателем в истории европейских первенств. Медали также получили участники предварительного заплыва: Василий Кукушкин, Роман Жидков, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина.
Предыдущее достижение (3 минуты 22,07 секунды) держалось с 2018 г. за Францией. Серебро взяли Нидерланды (3 минуты 20,09 секунды), а бронзу – пловцы из Италии (3 минуты 20,80 секунды).
На этом чемпионате Европы сборная России по плаванию идет на втором месте в общем зачете. Российские пловцы завоевали 13 медалей: 4 золота, 4 серебра и 5 бронз.
Соревнования в Париже проходят с 31 июля по 16 августа. Ранее российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров брассом. Она проплыла дистанцию за 2 минуты 19,32 секунды, установив новый рекорд чемпионатов Европы. Серебро – у британки Ангарад Эванс (2 минуты 21,21 секунды). Третьей стала ирландка Мона Макшэрри (2 минуты 22,43 секунды).