РФ выиграла золото юниорского ЧМ по синхронному плаванию в групповой акробатике
Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Об этом сообщило «РИА Новости».
Российская команда в составе Полины Чибисовой, Александры Пищиковой, Анны-Марии Фомичевой, Эльвиры Алмазовой, Александры Завьяловой, Лики Чечуры, Екатерины Штатновой и Алисы Готальской получила за выступление 232,2147 балла.
Серебряные медали завоевали представительницы Казахстана, набравшие 203,0926 балла. Третье место заняла команда Белоруссии с результатом 200,977 балла.
14 августа российские спортсмены Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в смешанной технической программе дуэтов на юниорском чемпионате мира.
Чемпионат мира по синхронному плаванию проходит с 12 по 16 августа.