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Главная / Стиль жизни /

РФ выиграла золото юниорского ЧМ по синхронному плаванию в групповой акробатике

Татьяна Мозолевская

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Об этом сообщило «РИА Новости».

Российская команда в составе Полины Чибисовой, Александры Пищиковой, Анны-Марии Фомичевой, Эльвиры Алмазовой, Александры Завьяловой, Лики Чечуры, Екатерины Штатновой и Алисы Готальской получила за выступление 232,2147 балла.

Серебряные медали завоевали представительницы Казахстана, набравшие 203,0926 балла. Третье место заняла команда Белоруссии с результатом 200,977 балла.

14 августа российские спортсмены Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в смешанной технической программе дуэтов на юниорском чемпионате мира.

Чемпионат мира по синхронному плаванию проходит с 12 по 16 августа.

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