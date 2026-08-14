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Главная / Стиль жизни /

Трофимов и Румянцева выиграли золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

Ведомости

Российские спортсмены Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в смешанной технической программе дуэтов на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште, сообщили «РИА Новости».

Их результат составил 234,1350 балла. Второе место заняла команда из Испании (221,6983 балла), третье – команда Китая (217,5259 балла).

Чемпионат мира по синхронному плаванию проходит с 12 по 16 августа.

10 августа Илья Бородин завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 400 м комплексным плаванием. Он прошел дистанцию за 4 минуты 8,17 секунды. Серебряную медаль завоевала Италия, бронзу – Англия.

11 августа Иван Кожакин занял второе место в заплыве на дистанцию 100 м брассом. Его результат составил 58,68 секунды. Первое место занял пловец из Италии. Он прошел дистанцию за 58,58 секунды. На третьем месте оказался его соотечественник, который преодолел стометровку за 58,9 секунды.

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