Трофимов и Румянцева выиграли золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию
Российские спортсмены Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в смешанной технической программе дуэтов на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште, сообщили «РИА Новости».
Их результат составил 234,1350 балла. Второе место заняла команда из Испании (221,6983 балла), третье – команда Китая (217,5259 балла).
Чемпионат мира по синхронному плаванию проходит с 12 по 16 августа.
10 августа Илья Бородин завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 400 м комплексным плаванием. Он прошел дистанцию за 4 минуты 8,17 секунды. Серебряную медаль завоевала Италия, бронзу – Англия.
11 августа Иван Кожакин занял второе место в заплыве на дистанцию 100 м брассом. Его результат составил 58,68 секунды. Первое место занял пловец из Италии. Он прошел дистанцию за 58,58 секунды. На третьем месте оказался его соотечественник, который преодолел стометровку за 58,9 секунды.