Трофимов и Румянцева выиграли золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

11 августа Иван Кожакин занял второе место в заплыве на дистанцию 100 м брассом. Его результат составил 58,68 секунды. Первое место занял пловец из Италии. Он прошел дистанцию за 58,58 секунды. На третьем месте оказался его соотечественник, который преодолел стометровку за 58,9 секунды.