Умер филолог и литературовед Константин Поливанов

Константин Поливанов был кандидатом филологических наук и специалистом по творчеству Бориса Пастернака и Анны Ахматовой. Он преподавал в лицее № 1525 «Воробьевы горы» и Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», а также участвовал в международных конференциях по русской поэзии начала XX века и истории русской и европейской литературы.