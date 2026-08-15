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Главная / Стиль жизни /

Умер филолог и литературовед Константин Поливанов

Ведомости

В Москве на 67-м году жизни скончался филолог, литературовед и специалист по структурно-прикладной лингвистике Константин Поливанов. О его смерти сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на его окружение. Ученому было 66 лет.

По словам представителя семьи, возможной причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Дата и место прощания пока не объявлены.

Константин Поливанов был кандидатом филологических наук и специалистом по творчеству Бориса Пастернака и Анны Ахматовой. Он преподавал в лицее № 1525 «Воробьевы горы» и Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», а также участвовал в международных конференциях по русской поэзии начала XX века и истории русской и европейской литературы.

В 2015 г. Поливанов защитил докторскую диссертацию по русской литературе в Тартуском университете. Ее тема – «»Доктор Живаго» как исторический роман».

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