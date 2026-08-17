Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI775,65-2,56%RGBI113,3-0,84%CNY Бирж.12,615+0,63%IMOEX2 093,22-2,02%RGBITR765,78-0,72%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

В федерации ХГ раскритиковали протест на оценку спортсменки Ильтеряковой

Наталья Захарова

Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике (ХГ) Татьяна Сергаева не должна была допустить подачи протеста на оценку спортсменки Софии Ильтеряковой в финалах отдельных видов на чемпионате мира. Об этом заявила вице-президент Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России, член Всероссийской коллегии судей Наталья Лащинская. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале федерации.

«Мы представляем одну страну. Меня возмущает этот поступок. Мы должны идти единым целым», – сказала она.

По ее словам, в упражнении с лентой Мария Борисова и Ильтерякова набрали одинаковое количество баллов. При этом Ильтерякова проиграла Борисовой в оценке за исполнение. На момент подачи протеста Борисова должна была получить бронзовую медаль, и максимальным результатом пересмотра оценки Ильтеряковой стало бы то, что российские гимнастки поменялись бы местами.

Лащинская подчеркнула, что ситуация показала разлад внутри российской сборной.

На чемпионате мира, который проходил в Германии, российские спортсменки завоевали золотую, серебряную и три бронзовые награды. Россиянки выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

В заключительный день мирового первенства во Франкфурте-на-Майне Борисова завоевала бронзу в упражнениях с мячом, с булавами и с лентой. Ильтерякова стала серебряным призером в упражнении с мячом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте