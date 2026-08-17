В федерации ХГ раскритиковали протест на оценку спортсменки Ильтеряковой

По ее словам, в упражнении с лентой Мария Борисова и Ильтерякова набрали одинаковое количество баллов. При этом Ильтерякова проиграла Борисовой в оценке за исполнение. На момент подачи протеста Борисова должна была получить бронзовую медаль, и максимальным результатом пересмотра оценки Ильтеряковой стало бы то, что российские гимнастки поменялись бы местами.