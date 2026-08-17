В федерации ХГ раскритиковали протест на оценку спортсменки Ильтеряковой
Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике (ХГ) Татьяна Сергаева не должна была допустить подачи протеста на оценку спортсменки Софии Ильтеряковой в финалах отдельных видов на чемпионате мира. Об этом заявила вице-президент Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России, член Всероссийской коллегии судей Наталья Лащинская. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале федерации.
«Мы представляем одну страну. Меня возмущает этот поступок. Мы должны идти единым целым», – сказала она.
По ее словам, в упражнении с лентой Мария Борисова и Ильтерякова набрали одинаковое количество баллов. При этом Ильтерякова проиграла Борисовой в оценке за исполнение. На момент подачи протеста Борисова должна была получить бронзовую медаль, и максимальным результатом пересмотра оценки Ильтеряковой стало бы то, что российские гимнастки поменялись бы местами.
Лащинская подчеркнула, что ситуация показала разлад внутри российской сборной.
На чемпионате мира, который проходил в Германии, российские спортсменки завоевали золотую, серебряную и три бронзовые награды. Россиянки выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.
В заключительный день мирового первенства во Франкфурте-на-Майне Борисова завоевала бронзу в упражнениях с мячом, с булавами и с лентой. Ильтерякова стала серебряным призером в упражнении с мячом.