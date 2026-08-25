На сайте Канье Уэста остался анонс концертов в Петербурге
На сайте тура Bully американского рэпера Канье Уэста остался анонс концертов в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.
При нажатии на кнопку покупки пользователя переводит на российский сайт концертов, где на 9:20 мск остается возможность оплаты билета.
24 августа «Газпром Арена» объявила, что не будет проводить концерты Канье Уэста. Площадка не подписывала договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия. При этом «Газпром Арена» выкладывала анонс концертов на своем сайте. Концертное агентство Say Agency, выступающее организатором выступления рэпера в Санкт-Петербурге, опровергло сообщения об отмене концерта.
«Фонтанка» со ссылкой на источники писала, что продажа билетов на концерт Канье Уэста началась до согласования мероприятия с властями Петербурга. В ходе своего тура Уэст столкнулся с отменой нескольких концертов в Европе. Основанием стали его прежние антисемитские высказывания, создание трека с нацистским приветствием и футболка со свастикой в 2025 г. Позже рэпер извинился перед еврейским сообществом, оправдав свои действия «травмой лобной доли».