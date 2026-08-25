На сайте Канье Уэста остался анонс концертов в Петербурге

«Фонтанка» со ссылкой на источники писала, что продажа билетов на концерт Канье Уэста началась до согласования мероприятия с властями Петербурга. В ходе своего тура Уэст столкнулся с отменой нескольких концертов в Европе. Основанием стали его прежние антисемитские высказывания, создание трека с нацистским приветствием и футболка со свастикой в 2025 г. Позже рэпер извинился перед еврейским сообществом, оправдав свои действия «травмой лобной доли».