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Главная / Стиль жизни /

Организаторы не хотят переносить концерт Канье Уэста из Петербурга

Сергей Пахомов

Концерт американского рэпера Канье Уэста не собираются переносить в Москву или Екатеринбург. Об этом генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева заявили «РИА Новости».

«Нет, мы решаем вопрос с "Газпром ареной", – подчеркнула она.

24 августа представители «Газпром арены» сообщили в социальных сетях, что концерт музыканта не будет проходить на их площадке. По их словам, никаких документов об аренде стадиона не было и нет.

Позже гендиректор концертного агентства Say Agency, которое занимается организацией мероприятия, опровергла слова представителей площадки. Она подчеркнула, что не понимает, почему они сделали подобные заявления. Кроме того, Субчева указала, что у нее уже подписан договор с американским рэпером, который получил предоплату за мероприятие.

17 августа Say Agency анонсировало выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге в рамках мирового тура. Концерты должны пройти 10 и 11 октября в «Газпром арене».

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