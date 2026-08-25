Организаторы не хотят переносить концерт Канье Уэста из Петербурга
Концерт американского рэпера Канье Уэста не собираются переносить в Москву или Екатеринбург. Об этом генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева заявили «РИА Новости».
«Нет, мы решаем вопрос с "Газпром ареной", – подчеркнула она.
24 августа представители «Газпром арены» сообщили в социальных сетях, что концерт музыканта не будет проходить на их площадке. По их словам, никаких документов об аренде стадиона не было и нет.
Позже гендиректор концертного агентства Say Agency, которое занимается организацией мероприятия, опровергла слова представителей площадки. Она подчеркнула, что не понимает, почему они сделали подобные заявления. Кроме того, Субчева указала, что у нее уже подписан договор с американским рэпером, который получил предоплату за мероприятие.
17 августа Say Agency анонсировало выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге в рамках мирового тура. Концерты должны пройти 10 и 11 октября в «Газпром арене».