Организаторы не хотят переносить концерт Канье Уэста из Петербурга

Позже гендиректор концертного агентства Say Agency, которое занимается организацией мероприятия, опровергла слова представителей площадки. Она подчеркнула, что не понимает, почему они сделали подобные заявления. Кроме того, Субчева указала, что у нее уже подписан договор с американским рэпером, который получил предоплату за мероприятие.