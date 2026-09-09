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Главная / Стиль жизни /

Создатели «Южного парка» сменят название сериала на «Южную Америку»

Максим Цуланов
НВО
НВО

Создатели американского сатирического мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун объявили о смене названия с нового сезона на «Южную Америку». Это следует из заявления представительства сериала в соцсети X.

«Вдохновленные смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название South Park на SOUTH AMERICA», – говорится в сообщении.

Является ли заявление иронией над ситуацией вокруг смены названия озера Онтарио на границе Канады и США на «озеро Америка» в онлайн-картах или новый сезон действительно начнет выходить под названием «Южная Америка», пока неизвестно.

Новый 29-й сезон, получивший награду в номинации «Лучшая анимационная программа» премии «Эмми», стартует 16 сентября.

В конце августа канадское озеро Онтарио стало «озером Америка» для американских пользователей Google Maps. Теперь пользователи из других стран видят название «озеро Онтарио (озеро Америка)». Изменение связано с решением Информационной системы географических названий США (GNIS), которая официально переименовала озеро. Корпорация Apple также переименовала Онтарио в «озеро Америка» после требования США. 

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