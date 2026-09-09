Захарова: Запад недооценил российских спортсменов

«И лучшим доказательством того, что мои слова являются правдой, является то, как сейчас, возвращаясь сейчас на эти самые соревнования, наши опять занимают все пьедесталы», – подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС). Она добавила, что российские спортсмены продолжали верить в возвращение возможности выступать, а эта вера, по ее словам, была подкреплена действиями государства.