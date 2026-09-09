Захарова: Запад недооценил российских спортсменов
Запад своими действиями нанес ущерб мировому спорту и олимпийскому движению, однако не учел силу российских спортсменов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, западные страны также понесли финансово-экономические потери из-за действий в отношении российских спортсменов. Захарова отметила, что после ограничений международный спорт лишился российских спонсоров и большого числа болельщиков. Это, по ее мнению, отразилось не только на соревнованиях и международных федерациях, но и на туристическом кластере и инфраструктуре крупных мероприятий.
Дипломат отметила, что российские спортсмены несколько лет не могли участвовать в ключевых соревнованиях из-за действий западных стран. При этом она считает, что результат ограничений оказался противоположным ожидаемому.
«И лучшим доказательством того, что мои слова являются правдой, является то, как сейчас, возвращаясь сейчас на эти самые соревнования, наши опять занимают все пьедесталы», – подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС). Она добавила, что российские спортсмены продолжали верить в возвращение возможности выступать, а эта вера, по ее словам, была подкреплена действиями государства.
5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) лишил нейтрального статуса Камилу Валиеву. Статус также был отозван у фигуриста Марка Кондратюка. Как пишет ТАСС, апелляции Валиевой и Кондратюка на лишение нейтрального статуса будут рассматриваться до 9 сентября. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал данную ситуацию тревожной и призвал российских спортсменов добиваться своих прав в юридической и дипломатической плоскостях.
1 сентября министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел встречу со специальным посланником президента США по глобальному партнерству Паоло Дзамполли на полях Всемирных игр кочевников в Бишкеке. Главной темой переговоров стала подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 г. в Лос-Анджелесе. Дегтярев отметил, что использует любую возможность для переговоров с Дзамполли, чтобы «очистить спорт от политики».