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ISU отклонил апелляции российских фигуристов на отзыв нейтрального статуса

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса, следует из сообщения организации.

«Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не отвечают требованиям для участия в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», – говорится в сообщении.

Подобное решение принято по фигуристам Ивану Букину и Александре Степановой.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решение МОК о разрешении участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это большое достижение. По его словам, над этим вопросом работает целая команда российских переговорщиков.

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