ISU отклонил апелляции российских фигуристов на отзыв нейтрального статуса
Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса, следует из сообщения организации.
«Марк Кондратюк и Камила Валиева больше не отвечают требованиям для участия в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», – говорится в сообщении.
Подобное решение принято по фигуристам Ивану Букину и Александре Степановой.
В июле Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решение МОК о разрешении участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это большое достижение. По его словам, над этим вопросом работает целая команда российских переговорщиков.