На сайте МОК спустя три года заработал раздел про Россию
На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) заработал раздел про Россию впервые с 2023 г.
7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.
Кроме того, исполнительный совет МОК принял решение более не применять по отношению к российским спортсменам условия участия в рамках международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 г. и 28 марта 2023 г.
8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение МОК о разрешении участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это большое достижение. По его словам, над этим вопросом работает целая команда российских переговорщиков.
9 июля министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярев заявил, что решения МОК, принятые на этой неделе в отношении российского спорта, стали результатом продолжительной дипломатической работы. Он отметил, что решения комитета соответствуют принципам Олимпийской хартии и не имеют политической окраски.