Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CHMF550,2-0,54%CNY Бирж.11,473+1,27%IMOEX2 170,78+0,29%RTSI882,48-0,83%RGBI112,84+0,15%RGBITR754,41+0,18%
Главная / Политика /

На сайте МОК спустя три года заработал раздел про Россию

Ведомости

На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) заработал раздел про Россию впервые с 2023 г.

7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.

Кроме того, исполнительный совет МОК принял решение более не применять по отношению к российским спортсменам условия участия в рамках международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 г. и 28 марта 2023 г.

8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение МОК о разрешении участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это большое достижение. По его словам, над этим вопросом работает целая команда российских переговорщиков.

9 июля министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярев заявил, что решения МОК, принятые на этой неделе в отношении российского спорта, стали результатом продолжительной дипломатической работы. Он отметил, что решения комитета соответствуют принципам Олимпийской хартии и не имеют политической окраски.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь