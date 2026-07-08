Песков назвал решение МОК большим достижением
Решение МОК о разрешении участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это большое достижение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, над этим вопросом работает целая команда российских переговорщиков. Песков отметил результаты по отдельным международным федерациям.
«И, конечно, как спортивное ведомство сейчас очень важно, чтобы все наши спортсмены получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях», – подчеркнул представитель Кремля.
В ходе брифинга Песков также сказал, что решение МОК стало важным шагом на пути восстановления отношений с Москвой. По его словам, российские спортивные ведомства будут продолжать последовательную работу в этом направлении.
7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал решение МОК фактором ускорения возвращения российских спортсменов на международную спортивную арену. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что решение МОК восстановить ОКР – это «победа здравого смысла».
На фоне решения ФИФА намерена рассмотреть вопрос о возможном снятии ограничений с российских сборных.