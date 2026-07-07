Захарова назвала решение МОК восстановить ОКР победой здравого смысла
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом она сообщила в Telegram-канале.
«Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!» – написала Захарова.
7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости. При этом МОК заявил, что не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских госчиновников.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал решение МОК фактором ускорения возвращения российских спортсменов на международную спортивную арену. По словам Дегтярева, более 20 федераций уже разрешили выступления юниоров под российским флагом и с гимном, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Глава Минспорта считает, что изменения в позиции МОК должны повлиять на дальнейшее расширение участия российских атлетов в международных соревнованиях.