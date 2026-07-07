ФИФА рассмотрит вопрос об отмене санкций против России после решения МОК

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал решение МОК фактором ускорения возвращения российских спортсменов на международную спортивную арену. По его словам, более 20 федераций уже разрешили выступления юниоров под российским флагом и с гимном, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что решение МОК восстановить ОКР – это «победа здравого смысла».