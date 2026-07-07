ФИФА рассмотрит вопрос об отмене санкций против России после решения МОК
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вопрос о возможном снятии ограничений с российских сборных после решения Международного олимпийского комитета (МОК), рекомендовавшего международным спортивным федерациям отменить ранее введенные ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает журналист Sky Sport Роб Харрис в X.
7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.
При этом МОК заявил, что не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских госчиновников.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал решение МОК фактором ускорения возвращения российских спортсменов на международную спортивную арену. По его словам, более 20 федераций уже разрешили выступления юниоров под российским флагом и с гимном, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что решение МОК восстановить ОКР – это «победа здравого смысла».