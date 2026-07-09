Дегтярев: решение МОК по российскому спорту – это большая дипломатическая работа

8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение МОК о разрешении участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это большое достижение. По его словам, над этим вопросом работает целая команда российских переговорщиков. В ходе брифинга Песков также сказал, что решение МОК стало важным шагом на пути восстановления отношений с Москвой. По его словам, российские спортивные ведомства будут продолжать последовательную работу в этом направлении.