Дегтярев: решение МОК по российскому спорту – это большая дипломатическая работа
Решения Международного олимпийского комитета (МОК), принятые на этой неделе в отношении российского спорта, стали результатом продолжительной дипломатической работы. Об этом заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, передает ТАСС.
По словам Дегтярева, решения МОК соответствуют принципам Олимпийской хартии и не имеют политической окраски.
Глава Минспорта также отметил, что президент МОК Кирсти Ковентри призвала международные федерации учитывать принятое решение и восстановить права спортсменов на участие в международных соревнованиях. По его словам, этому предшествовала масштабная работа в юридической и дипломатической сферах.
На фоне решения ФИФА намерена рассмотреть вопрос о возможном снятии ограничений с российских сборных.
8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение МОК о разрешении участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это большое достижение. По его словам, над этим вопросом работает целая команда российских переговорщиков. В ходе брифинга Песков также сказал, что решение МОК стало важным шагом на пути восстановления отношений с Москвой. По его словам, российские спортивные ведомства будут продолжать последовательную работу в этом направлении.
7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.