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Дегтярев: решение МОК по российскому спорту – это большая дипломатическая работа

Ведомости

Решения Международного олимпийского комитета (МОК), принятые на этой неделе в отношении российского спорта, стали результатом продолжительной дипломатической работы. Об этом заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, передает ТАСС.

По словам Дегтярева, решения МОК соответствуют принципам Олимпийской хартии и не имеют политической окраски.

Глава Минспорта также отметил, что президент МОК Кирсти Ковентри призвала международные федерации учитывать принятое решение и восстановить права спортсменов на участие в международных соревнованиях. По его словам, этому предшествовала масштабная работа в юридической и дипломатической сферах.

Российский министр спорта также рассказал, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все санкции с российских спортсменов. По его словам, 8 июля волейбольная федерация вернула российские команды на международные старты.

Дегтярев рассказал о последствиях решения МОК для российских спортсменов

Общество

На фоне решения ФИФА намерена рассмотреть вопрос о возможном снятии ограничений с российских сборных.

8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение МОК о разрешении участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это большое достижение. По его словам, над этим вопросом работает целая команда российских переговорщиков. В ходе брифинга Песков также сказал, что решение МОК стало важным шагом на пути восстановления отношений с Москвой. По его словам, российские спортивные ведомства будут продолжать последовательную работу в этом направлении.

7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.

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