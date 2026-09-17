Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 729,5-0,97%CNY Бирж.12,575-0,02%IMOEX2 248,87-1,57%RTSI838,3-1,97%RGBI112,52-0,07%RGBITR768,29-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Юношеская сборная России выступит с флагом и гимном на турнире ФИФА

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Юношеская сборная России U15 по футболу впервые с 2022 г. сыграет на турнире ФИФА с 22 по 31 октября в Азербайджане под флагом и гимном. Об этом Российский футбольный союз (РФС) сообщил на своем сайте.

Как отметил РФС, за три дня каждая сборная сыграет с каждой в своей группе, после этого с учетом результатов первого раунда будут сформированы шесть уровней: А, В, С, D, E и F. На уровне А сыграют все 32 победителя своих групп, на уровне В – команды, которые заняли вторые места, и т. д.

Сборная России сыграет со сверстниками из Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции.

Отмечается, что чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди юношей до 15 лет является совершенно новым соревнованием в мировом футболе. 

21 августа исполком World Triathlon (Международный союз триатлона) вынес решение о допуске российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Глава Минспорта России Михаил Дегтярев отметил, что это стало возможно вследствие восстановленного статуса Олимпийского комитета России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь