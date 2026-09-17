Юношеская сборная России выступит с флагом и гимном на турнире ФИФА
Юношеская сборная России U15 по футболу впервые с 2022 г. сыграет на турнире ФИФА с 22 по 31 октября в Азербайджане под флагом и гимном. Об этом Российский футбольный союз (РФС) сообщил на своем сайте.
Как отметил РФС, за три дня каждая сборная сыграет с каждой в своей группе, после этого с учетом результатов первого раунда будут сформированы шесть уровней: А, В, С, D, E и F. На уровне А сыграют все 32 победителя своих групп, на уровне В – команды, которые заняли вторые места, и т. д.
Сборная России сыграет со сверстниками из Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции.
Отмечается, что чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди юношей до 15 лет является совершенно новым соревнованием в мировом футболе.
21 августа исполком World Triathlon (Международный союз триатлона) вынес решение о допуске российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Глава Минспорта России Михаил Дегтярев отметил, что это стало возможно вследствие восстановленного статуса Олимпийского комитета России.