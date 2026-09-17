Юношеская сборная России выступит с флагом и гимном на турнире ФИФА

Как отметил РФС, за три дня каждая сборная сыграет с каждой в своей группе, после этого с учетом результатов первого раунда будут сформированы шесть уровней: А, В, С, D, E и F. На уровне А сыграют все 32 победителя своих групп, на уровне В – команды, которые заняли вторые места, и т. д.