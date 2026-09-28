Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории церемонии MTV VMA
Певица Тейлор Свифт победила в трех номинациях на MTV Video Music Awards 2026, в том числе в главное – «Видео года» (за The Fate of Ophelia), а также стала первой обладательницей награды «Артист-директор». Таким образом она получила статус самой титулованной артисткой в истории церемонии. Об этом пишет The Guardian.
Свою победу Свифт посвятила «величайшей шоувумен» Долли Партон, которая умерла в августе в возрасте 80 лет.
Кроме того, в ходе церемонии стало известно, что Мадонна стала самой номинируемой артисткой года с 13 номинациями и получила семь наград. Три из них достались ей три во время телетрансляции: за лучшее сотрудничество (с Сабриной Карпентер), лучший танец и как лучшая артистка года.
В апреле Свифт подала в ведомство США по патентам и товарным знакам три заявки на регистрацию товарных знаков. Variety писала, что этот юридический шаг, вероятно, направлен на защиту своей личности в эпоху искусственного интеллекта (ИИ).