Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории церемонии MTV VMA

Кроме того, в ходе церемонии стало известно, что Мадонна стала самой номинируемой артисткой года с 13 номинациями и получила семь наград. Три из них достались ей три во время телетрансляции: за лучшее сотрудничество (с Сабриной Карпентер), лучший танец и как лучшая артистка года.