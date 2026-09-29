Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO112,5+1,44%CNY Бирж.12,468-0,97%IMOEX2 263,55+0,41%RTSI844,58+0,39%RGBI111,21-0,43%RGBITR762,68-0,38%
Главная / Стиль жизни /

Продажи на ярмарке молодого искусства blazar 2026 превысили 116 млн рублей

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Продажи на ярмарке молодого искусства blazar 2026 превысили 116 млн руб. за пять дней работы. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Всего на ярмарке продали 4930 работ, а число посетителей превысило 33 000 человек.

На независимых авторов в секциях искусства, дизайна и ювелирного дизайна пришлось 3270 проданных работ на сумму более 40 млн руб. В blazar 2026 приняли участие 35 галерей, 49 независимых художников, 64 архитектора и дизайнера, 19 ювелирных дизайнеров и 11 авторов цифрового искусства. На ярмарке также представили 11 партнерских проектов.

Седьмой выпуск blazar прошел в Музее Москвы. В этом году на ярмарке впервые появилась отдельная секция ювелирного дизайна, в которой были представлены 19 авторов. Регионом года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Изначально мероприятие планировалось на 17–20 сентября, но 10 сентября организаторы перенесли его на неделю из-за технических трудностей.

Читайте также:Энергия арт-рынка: в Москве открылась ярмарка молодого искусства blazar-2026

В 2025 г. на blazar продали 2140 работ на сумму более 85 млн руб. Тогда ярмарку посетили свыше 30 000 человек, а независимые авторы реализовали 1118 работ более чем на 31 млн руб. Blazar проводится с 2020 г. и является спутником международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её