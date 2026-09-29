Продажи на ярмарке молодого искусства blazar 2026 превысили 116 млн рублей

Седьмой выпуск blazar прошел в Музее Москвы. В этом году на ярмарке впервые появилась отдельная секция ювелирного дизайна, в которой были представлены 19 авторов. Регионом года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Изначально мероприятие планировалось на 17–20 сентября, но 10 сентября организаторы перенесли его на неделю из-за технических трудностей.