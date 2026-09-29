Продажи на ярмарке молодого искусства blazar 2026 превысили 116 млн рублей
Продажи на ярмарке молодого искусства blazar 2026 превысили 116 млн руб. за пять дней работы. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Всего на ярмарке продали 4930 работ, а число посетителей превысило 33 000 человек.
На независимых авторов в секциях искусства, дизайна и ювелирного дизайна пришлось 3270 проданных работ на сумму более 40 млн руб. В blazar 2026 приняли участие 35 галерей, 49 независимых художников, 64 архитектора и дизайнера, 19 ювелирных дизайнеров и 11 авторов цифрового искусства. На ярмарке также представили 11 партнерских проектов.
Седьмой выпуск blazar прошел в Музее Москвы. В этом году на ярмарке впервые появилась отдельная секция ювелирного дизайна, в которой были представлены 19 авторов. Регионом года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Изначально мероприятие планировалось на 17–20 сентября, но 10 сентября организаторы перенесли его на неделю из-за технических трудностей.
В 2025 г. на blazar продали 2140 работ на сумму более 85 млн руб. Тогда ярмарку посетили свыше 30 000 человек, а независимые авторы реализовали 1118 работ более чем на 31 млн руб. Blazar проводится с 2020 г. и является спутником международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.